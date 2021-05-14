Akşam ve haftasonu yasakları devam mı edecek?
Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından 17 Mayıs sonrası uygulanacak koronavirüs tedbirlerini açıkladı.
|14 Mayıs 2021 23:40
|+Aa- Yazdır
Candaş Tolga Işık, twitter hesabından: Hükümet, 17'sinden sonrası için yasakları haziran başına kadar kademeli bir şekilde kaldırmayı planlıyor. Akşam ve haftasonu yasakları mayısta da yeni bir planlamayla devam edecek gibi görünüyor. Ama yaz için hedef sezonu mümkün olan "en yasaksız" haliyle geçirebilmek. Mesajını paylaştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Pençe-Şimşek Harekatı şehidinin kanı yerde kalmadı
14 Mayıs 2021 22:50
|Mehmet Ceyhan: Gevşeme adımları haziranın ortasında atılmalı
14 Mayıs 2021 22:10
|Doğudaki dört il için sağanak uyarısı
14 Mayıs 2021 20:32
|Vaka ve hasta sayısı az da olsa düştü
14 Mayıs 2021 19:33
|Adalet Bakanı Gül, şehit ailesini Cumhurbaşkanı ile görüştürdü
14 Mayıs 2021 18:55
|THY, İngiltere seferlerini geçici olarak durdurdu
14 Mayıs 2021 18:39
|Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı?
14 Mayıs 2021 17:11
|Koronavirüs aşısı olanlar kan bağışı yapabilir mi?
14 Mayıs 2021 16:28
|Bir hekim daha koronavirüsten hayatını kaybetti
14 Mayıs 2021 15:00
|Amasya'da şimdiye kadar Kovid-19 vakası görülmeyen köy örnek oluyor
14 Mayıs 2021 14:19