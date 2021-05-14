PFDK'dan Cenk Tosun ve Aboubakar'a ceza
|14 Mayıs 2021 23:30
|+Aa- Yazdır
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının ardından yaşanan olaylar dolayısıyla verdiği cezaları açıkladı.
Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle ise 2 maç olmak üzere toplam 3 maç ceza aldı. Ayrıca milli oyuncuya, 26 bin TL para cezası da verildi.
Aynı maçtaki olaylar doğrultusunda Beşiktaş'ın Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar'a ise rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verildi.
Ayrıca Beşiktaş kulübüne mensuplarının neden olduğu saha olayları, stadyuma usulsüz seyirci alınması, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınması ile protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı toplam 320 bin TL para cezası verildi.
Kaynak:Ntv spor
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Formula 1 Türkiye GP'si kısıtlamalar nedeniyle iptal edildi
14 Mayıs 2021 16:16
|'Bizim Çocuklar'ın EURO 2020 geniş kadrosu açıklandı
14 Mayıs 2021 15:36
|Netflix'ten Fatih Terim sürprizi
14 Mayıs 2021 13:24
|2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da
14 Mayıs 2021 10:34
|Süper Lig'in son haftasında 6 maçın saati değişti
13 Mayıs 2021 14:02
|Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı
13 Mayıs 2021 13:38
|Şampiyonluk yarışında tüm hesaplar
12 Mayıs 2021 09:49
|Galatasaray, umudunu son haftaya bıraktı
11 Mayıs 2021 22:37
|Beşiktaş, şampiyonluğu tehlikeye attı
11 Mayıs 2021 22:35
|Fenerbahçe, şampiyonluk fırsatını geri tepti
11 Mayıs 2021 22:34