PFDK'dan Cenk Tosun ve Aboubakar'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının ardından yaşanan olaylar dolayısıyla verdiği cezaları açıkladı.

Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle ise 2 maç olmak üzere toplam 3 maç ceza aldı. Ayrıca milli oyuncuya, 26 bin TL para cezası da verildi.

Aynı maçtaki olaylar doğrultusunda Beşiktaş'ın Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar'a ise rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verildi.

Ayrıca Beşiktaş kulübüne mensuplarının neden olduğu saha olayları, stadyuma usulsüz seyirci alınması, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınması ile protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı toplam 320 bin TL para cezası verildi.

Kaynak:Ntv spor