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İletişim Başkanlığından, aşılama çalışmalarına ilişkin videolu paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olma hikayelerinin filmleştirildiği "Bu Topraklara Aşık" adlı seriden yeni paylaşım yapıldı.
 15 Mayıs 2021 00:51
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İletişim Başkanlığından, aşılama çalışmalarına ilişkin videolu paylaşım

Başkanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Birinci önceliği insan sağlığı olan devletimiz, ülkemizin her köşesinde var gücüyle aşılama çalışmalarına devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

"Bu Topraklara Aşık" film serisinin yeni bölümünde, Erzurum'un İspir köyünde oturan 90 yaşındaki emekli öğretmen Eşref Aras, aşılanma sürecini anlattı.

Görüntülerde, önceden akrabalarıyla sık sık ziyaretler yaptıklarını ancak salgın döneminde bunun mümkün olmadığını anlatan Aras, "Önceki dönemdeki hastane koşulları beni hiç de tatmin etmiyordu. Sağlık Bakanlığının çalışmalarının olumlu olduğu gerçeği ortada." ifadelerini kullandı.

Evine gelerek aşılama yapan sağlık çalışanlarının daha sonra birkaç defa kendisini arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldığını belirten Aras, "Ondan sonra bir başkası geldi bir ay sonra aşıyı yaptı. Aşılar gayet hakikaten çok rahatlatıcıydı. Yurdumuza, devletimize, milletimize ve bu bela hastalığın da bütün dünyaya bela olmaktan uzak olmasını nasip etsin Allah." dedi.

Birinci önceliği insan sağlığı olan devletimiz, ülkemizin her köşesinde var gücüyle aşılama çalışmalarına devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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