Kritik süreçle ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi
|15 Mayıs 2021 06:51
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Şirketin açıklamasında "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz" denildi.
Facebook'un bünyesinde bulunan sohbet uygulaması WhatsApp'ın kişisel verileri ihlal ettiği gerekçesiyle tepki toplayan güncelleme süreciyle ilgili şirketten açıklama geldi.
WhatsApp'ın açıklamasında "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.
Uygulamayı kullanmak isteyenler için zorunlu olan güncellemeyi kabul etmediklerinde yavaş yavaş uygulamanın bazı alanlarını kullanamayacağı ve sürecin sonunda uygulamayı hiç kullanamayacağı belirtilmişti. Daha önce son tarih olarak duyurulan 8 Şubat, gelen tepkilerin ardından 15 Mayıs'a uzatılmıştı.
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