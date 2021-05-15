1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kritik süreçle ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi

Facebook'un bünyesinde bulunan sohbet uygulaması WhatsApp'ın kişisel verileri ihlal ettiği gerekçesiyle tepki toplayan güncelleme süreciyle ilgili WhatsApp'tan açıklama yapıldı.
 15 Mayıs 2021 06:51
+Aa- Yazdır
Kritik süreçle ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi

Şirketin açıklamasında "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz" denildi.

Facebook'un bünyesinde bulunan sohbet uygulaması WhatsApp'ın kişisel verileri ihlal ettiği gerekçesiyle tepki toplayan güncelleme süreciyle ilgili şirketten açıklama geldi.

WhatsApp'ın açıklamasında "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

Uygulamayı kullanmak isteyenler için zorunlu olan güncellemeyi kabul etmediklerinde yavaş yavaş uygulamanın bazı alanlarını kullanamayacağı ve sürecin sonunda uygulamayı hiç kullanamayacağı belirtilmişti. Daha önce son tarih olarak duyurulan 8 Şubat, gelen tepkilerin ardından 15 Mayıs'a uzatılmıştı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dünyaya hidrojen ihraç edeceğiz
15 Mayıs 2021 07:20		 Twitter'a 140 saniyelik sesli direkt mesaj geldi
14 Mayıs 2021 08:00
Türksat 5B ile sunulacak Ka-Bant hizmetleri için 'uzay yolu' kurulacak
13 Mayıs 2021 11:16		 ABD Xiaomi'yi kara listeden çıkarıyor
12 Mayıs 2021 22:57
Forbes: Türkiye, dünyanın ilk drone uçak gemisi yapacak
11 Mayıs 2021 21:11		 SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı
10 Mayıs 2021 16:53
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı, füze atışlarına hazır
09 Mayıs 2021 13:42		 Milli savaş uçağı ASELSAN teknolojileriyle donatılacak
09 Mayıs 2021 13:01
Üniversite öğrencileri 'transkript belgelerini' e-Devlet'ten alabilecek
09 Mayıs 2021 11:29		 WhatsApp bir kez daha geri adım attı
08 Mayıs 2021 14:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:05 - İdari izinli memurlar ve diğer kamu personeli Pazartesi günü mesaiye gidecek mi?09:57 - Salgın döneminde çocuklar için D vitamini önerisi09:56 - İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı polis aracındaki iki trafik polisi yaralandı09:55 - Kısıtlamada pes dedirten pişkinlik: Param çok savurmak istedim09:54 - 'Pişt' sözü cinsel taciz sayıldı09:52 - FETÖ'den flaş bellek talimatları, örgütte depreme yol açtı
09:43 - Belediye cenazeleri karıştırdı09:36 - Temmuz'da 20 yaş üstü herkes aşılanmış olacak09:32 - Kars, Ağrı ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor09:32 - Yargıtay: Kadının eğitim hakkının engelleyen eş kusurludur09:22 - Estetik işlemleri yüzde 40 arttı09:14 - Maket bıçağıyla tecavüze kalkışan patrona 19 yıl istendi
09:06 - İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 139'a yükseldi08:42 - Bankaların, kredi çekecekler için 'sigorta' kurnazlığı08:33 - 'Yeni varyant zengin ülkelere yayılır'08:31 - Almanya'da PKK operasyonu08:29 - 'Siyaset-Mafya' ilişkisi için araştırma, Eski Bakan için soruşturma komisyonu
08:27 - İçişleri Bakanlığı'ndan 'şampiyonluk kutlama' genelgesi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Akşam ve haftasonu yasakları devam mı edecek?
Kritik süreçle ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi
Bankaların, kredi çekecekler için 'sigorta' kurnazlığı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'şampiyonluk kutlama' genelgesi
Meclis 'sosyal medya'yı dinleyecek
Yatak odasından gelen sesler üzerine bıçakla saldırdı
İletişim Başkanlığından, aşılama çalışmalarına ilişkin videolu paylaşım
'Karpuz'u bırak sen bunlara bak!
'Siyaset-Mafya' ilişkisi için araştırma, Eski Bakan için soruşturma komisyonu
Temmuz'da 20 yaş üstü herkes aşılanmış olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
paçalı tavuk 1
sigara 3
bayram 3
üçüncü dünya savaşı 3
Kuşak yol projesi 1
yaba 1
ev alma komşu al 3
yamaha 1
acemi kasaplar 2
ayrı dünyaların insanıyız 2
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam