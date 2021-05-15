Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı
|15 Mayıs 2021 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Trakya kesiminin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğusunun, akşam ve gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
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