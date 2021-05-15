Bakan Yanık, Ersoy ve Selçuk'tan şehit asker Özdamar için başsağlığı mesajı
|15 Mayıs 2021 07:17
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Bakan Yanık Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Irak'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım Harekatında, teröristlerle girilen çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'a Allah'tan rahmet, ailemize başsağlığı dilerim. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Ersoy da Twitter'dan "Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Yasin Özdamar'a Allah'tan rahmet, şehidimizin ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.
Bakan Selçuk, Twitter'dan paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"Teröristlerle girilen çatışmada şehit olan kahraman evladımız Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
Irak'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım Harekatında, teröristlerle girilen çatışmada şehit olan İs. Uzm. Onb. Yasin Özdamar'a Allah'tan rahmet, ailemize başsağlığı dilerim.Derya Yanık (@deryayanikashb) May 14, 2021
Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun. Milletimizin başı sağolsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/BZowJVHOue
Irakın kuzeyinde hain terör örgütü PKKya karşı yürütülen operasyonda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Yasin Özdamara Allahtan rahmet, şehidimizin ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum.Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) May 14, 2021
Milletimizin başı sağ olsun. 🇹🇷
Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan kahraman evladımız Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 14, 2021
Milletimizin başı sağ olsun.
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