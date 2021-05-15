Dünyaya hidrojen ihraç edeceğiz
|15 Mayıs 2021 07:20
|+Aa- Yazdır
Enerji kaynaklarının sınırlı olduğu dünyada, ülkemiz güneş, su gibi yenilenebilir kaynakların yanında hidrojende de önemli bir potansiyel barındırıyor. Siemens Energy Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Levent Dinçer, önümüzdeki dönemde küresel stratejiye uygun, temiz ve düşük karbonlu bir enerji sistemine odaklanacaklarını dile getirdi. Dinçer "Türkiye yenilenebilir kaynaklar açısından önemli bir potansiyele sahip. Gelecekte, sanayisini karbonsuzlaştırmada hidrojene ihtiyaç duyacak ülkelere bu ürünü ihraç edebiliriz" dedi. Türkiye'nin konumu sebebiyle AB ülkeleriyle enerjinin her alanında çalışma imkanı bulunduğunu dile getiren Dinçer "Gaz türbinlerimiz doğalgaz ile hidrojen karışımı yakmaya uyumlu durumda. AB tarafından da fonlanan Hyflexpower Projesi'nde paydaşlarımızla birlikte çalışarak, 2023 senesinde özellikle endüstriyel gaz türbinlerimizin yüzde 100 hidrojen yakabilir özelliğe sahip olması hedefleniyor. Bu tamamen karbon nötr bir şekilde enerji üretimi elde edilen ilk proje olma özelliğine sahip olacak. Türkiye'de küresel stratejiye uygun olarak temiz ve düşük karbonlu bir enerji sistemine odaklanacağız" diye konuştu.
ENERJİDE BAĞIMLILIK AZALACAK
Son yıllarda hem termal depolama hem de bataryalarla enerji depolama yatırımları hız kazandı. Levent Dinçer "Yatırımların artması ve maliyetlerin düşmesiyle birlikte önümüzdeki 10 sene içinde enerji depolama uygulamalarında yüzde 20 oranında bir pazar artışı öngörüyoruz. Bu, dışa bağımlılığımızı azaltacak, ekonomiye katkıyı artıracak" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kritik süreçle ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi
15 Mayıs 2021 06:51
|Twitter'a 140 saniyelik sesli direkt mesaj geldi
14 Mayıs 2021 08:00
|Türksat 5B ile sunulacak Ka-Bant hizmetleri için 'uzay yolu' kurulacak
13 Mayıs 2021 11:16
|ABD Xiaomi'yi kara listeden çıkarıyor
12 Mayıs 2021 22:57
|Forbes: Türkiye, dünyanın ilk drone uçak gemisi yapacak
11 Mayıs 2021 21:11
|SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı
10 Mayıs 2021 16:53
|Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı, füze atışlarına hazır
09 Mayıs 2021 13:42
|Milli savaş uçağı ASELSAN teknolojileriyle donatılacak
09 Mayıs 2021 13:01
|Üniversite öğrencileri 'transkript belgelerini' e-Devlet'ten alabilecek
09 Mayıs 2021 11:29
|WhatsApp bir kez daha geri adım attı
08 Mayıs 2021 14:05