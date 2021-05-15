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Meclis 'sosyal medya'yı dinleyecek

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, sosyal medya temsilcileriyle bir araya gelecek. Önümüzdeki hafta, Türkiye'de temsilcilik açan sosyal medya platformlarına 'dijital davetiye' gönderilecek.
 15 Mayıs 2021 07:25
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Meclis 'sosyal medya'yı dinleyecek

Sosyal medya yasasının çıkmasının ardından birçok şirket Türkiye'de temsilcilik açmak için adım atmıştı. Geçtiğimiz aylarda Facebook, Twitter, Instagram, VK, YouTube, TikTok, Dailymotion ve Linkedin gibi platformlar temsilci atayacaklarını açıklamıştı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu bu sosyal medya şirketleriyle toplantı yapacak. İlk olarak Facebook, sonrasında Twitter ve Instagram'ı çağıracak olan Komisyon; platformları tek tek dinleyecek.

KOMİSYONUN ÖNEMLİ BAŞLIKLARI

Sosyal medya şirketlerinin Türkiye'deki faaliyetleri, dijital medyanın kullanılması, kişisel hakların korunması, hak ihlallerinin önüne geçilmesi, veri mahremiyetinin sağlanması ve sosyal medyada sanal suçlar gibi konular Komisyonun önemli başlıkları olacak.

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman "Sosyal medya kuruluşlarının temsilcilik açması başta hukuksal olmak üzere, mali ve yönetsel muhataplık bakımından olumlu oldu. Komisyonumuzun talebi net; sosyal medya şirketleri Berlin'le, Paris'le nasıl muhataplık kuruyorlarsa Ankara'yla da aynısını istiyoruz" dedi.

Ebru Karatosun

Türkiye
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