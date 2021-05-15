WhatsApp'a dava açabiliriz

Sosyal medya uygulaması Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp'ın, gizlilik sözleşmesinin imzalanması için uzattığı süre bugün sona eriyor. Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklama yapan şirket, sözleşmeyi onaylamayan kullanıcıların hesaplarında kısıtlamaya gidileceğini açıklarken, uygulamayı kullanan vatandaşlar, WhatsApp karşısındaki haklarını merak ediyor. WhatsApp'ın güncellediği gizlilik sözleşmesini gazetemize değerlendiren Bilişim Hukuku Derneği Başkanı ve avukat Kürşat Ergün, kullanıcılar için şikayet yolunun açık olduğunu söyledi.

VERİLERİ SATIN ALMIŞTI

WhatsApp'ın neden böyle bir güncellemeye gittiğini, amacının ne olduğunu anlatan Ergün "WhatsApp, ücretsiz bir uygulama. Facebook, WhatsApp'ı ciddi bir fiyata satın almıştı. Burada satın alınan değer, esasında WhatsApp değil, barındırdığı kişisel verilerdi. Facebook, ödemiş olduğu bu ücretin karşılığını kullanıcılardan talep ediyor ve 'Bu hizmeti almaya devam etmek istiyorsan, WhatsApp üzerindeki işlemlerinden kaynaklı elde ettiğimiz kişisel verileri, Facebook ve diğer anlaşmalı ticari gruplarla paylaşacağız' diyor" ifadelerini kullandı.

KANUNA AYKIRI

WhatsApp'ın dayattığı sözleşmenin yasal olmadığına dikkat çeken Ergün "Düzenlemenin yasal olduğu söylenemez. Dikkat edilirse, WhatsApp, AB üyesi ülkelerin vatandaşlarına böyle bir dayatmada bulunamıyor. Çünkü yaptığı işlemin hukuksuz olduğunun farkında. Bu hukuksuz işlemden dolayı AB üyelerinin topyekün WhatsApp'a karşı süreç başlatmasından endişe ediyorlar. Bu sebeple AB ülkeleri istisna tutulmuş. Türkiye'de de yürürlük itibarıyla AB ülkelerinin kullandığı mevzuat var.

WhatsApp'ın şarta bağlı kişisel veri talebi, kanun açısından da mahzurlu" dedi.

ERİŞİM ENGELLEME

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun konuya ilişkin soruşturma başlattığını da hatırlatan Ergün, şöyle devam etti: Henüz konu sonuçlandırılmadı. Bir an önce çözülmeli. Kısıtlama halinde WhatsApp'a para cezası verilebilir. Devamı halinde ise ceza da kademeli artırılabilir. Süreç, erişimin engellenmesine kadar gidebilir. Kullanıcılar için bireysel başvuru imkanı da var. KVKK'ya ya da Sulh Ceza Hakimliğine başvuru yapılabilir. Sözleşmeyi onaylamak da hukuka aykırılığı ortadan kaldırmaz. Herkes başvuru hakkını kullanabilir. Kişisel veriler, kanun tarafından güvence altına alınmış verilerdir. Bu verilerin şarta bağlı bir şekilde bireylerin önüne konulması, bireysel mağduriyetlere ve hak ihlallerine neden oluyor. Hakkının ihlal edildiğini düşünen herkes bu süreci başlatabilir. Türkiye'deki yaklaşık 40 milyon WhatsApp kullanıcısı mahkemeye gidebilir.

YAPTIRIM SEÇENEKLERİ MASADA

WhatsApp'a karşı Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile Rekabet Kurumu'nun ayrı ayrı yaptırım imkanı bulunuyor. Şirketin sözleşmeye ilişkin geri adım atmaması durumunda KVKK, ilgili kanundaki veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediği ve Kurul tarafından verilen kararlara uymadığı gerekçesiyle toplam 2 milyon lira para cezası kesebilecek. Bu cezadan bir sonuç alınamaz ise Kurul, ikinci aşama olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) yazı yazıp WhatsApp uygulamasının engellenmesini talep edebilecek. Öte yandan Rekabet Kurumu da geçici tedbir kararı ile getirilen yükümlülüklere ya da verilen taahhütlere uyulmadığı gerekçesiyle şirkete nispi idari para cezası uygulayabilecek. Söz konusu para cezasının miktarı, kanunda belirtilen tespitlerin ardından hesaplanacak.

KAMERA EN BÜYÜK ENDİŞE

Yapılan araştırmaya göre kullanıcılar lokasyon, rehber, fotoğraf, mikrofon, lokal ağ, depolama, sağlık bilgileri, kamera erişimi gibi taleplerde büyük oranda endişe duyuyor. En yüksek endişelenilen konular "kameralara ve fotoğraflara, mikrofona, lokasyona erişim" olarak öne çıktı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ