İstanbul'da drift meydan savaşı: 3 yaralı
|15 Mayıs 2021 08:05
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Pendik'te akıllara durgunluk veren kaza ve sonrasında yaşanan kavgada toplam
3 kişi yaralandı.
İddiaya göre iki otomobil sürücüsü, cadde üzerinde drift yaparak tehlike saçtı.
Çevredeki vatandaşlar araçta bulunan magandalara tepki gösterince otomobildekiler ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı.
Öfkeden küplere binen otomobil sürücüleri, tartıştıkları kişilerin üzerlerine araçlarını sürerek ezmeye çalıştı.
O esnada hızla ilerleyen otomobillerden biri oradan geçmekte olan bir otomobile çarpınca iki araç sürücüsü de yaralandı. Çevredekiler, kendilerini ezmeye çalışan ve kazaya sebep olan araçtaki kişiyi dışarı çıkararak darp etmeye başladı.
Diğer araç sürücüsü de o esnada çevredekilerin üzerine aracını hızla sürerek ezmeye çalıştı. Hıncını alamayan maganda tekrar olay yerine hızla gelerek çevredekilerin üzerine aracını sürüp onları ezmeye çalıştı.
Kendilerini ezmeye çalışan otomobilden kaçmaya çalışan vatandaşlar kendilerini bir sağa bir sola atarak kıl payı kurtuldu.
İddiaya göre olay yerinden geçtiği esnada otomobilin çarpmasıyla yaralanan sürücünün yakınları olay yerine pompalı tüfekle gelerek havaya ateş açıp diğer sürücüye saldırmaya çalıştı. Aksiyon filmlerini aratmayan olayda iki kişi kaza nedeniyle, bir kişi de kavga esnasında bıçaklanarak yaralandı.
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