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İçişleri Bakanlığı'ndan 'şampiyonluk kutlama' genelgesi

İçişleri Bakanlığı, valiliklere şampiyonluk kutlama genelgesi gönderdi. Buna göre, cadde, sokak ve meydanlarda şampiyonluk kutlaması yapılamayacak. Stadyumlarda ise belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli olacak.
 15 Mayıs 2021 08:27
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İçişleri Bakanlığı'ndan 'şampiyonluk kutlama' genelgesi

Spor Toto Süper Lig'de son hafta müsabakalarının oynanacağı belirtilen genelgede, gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Asayiş ve tam kapanma süreci kurallarına dikkat çekildi.

Valiliklerden maçların oynanacağı statlara futbol federasyonunca belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli alınması istendi.

Şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmasına izin verilmeyecek.

Memurlar.Net
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