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'Siyaset-Mafya' ilişkisi için araştırma, Eski Bakan için soruşturma komisyonu

CHP, bayramdan sonra "siyaset- mafya ilişkileri" iddialarını ele almak üzere Meclis'te Araştırma Komisyonu kurulması, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında ise Meclis soruşturması açılması için harekete geçti.
 15 Mayıs 2021 08:29
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'Siyaset-Mafya' ilişkisi için araştırma, Eski Bakan için soruşturma komisyonu

Milliyet'ten MEHTAP GÖKDEMİR'in haberine göre: - Meclis Araştırması için, siyasi parti grupları ya da en az 20 milletvekilinin imzası ile yazılı önerge verebiliyor. Ancak önergenin gündeme alınıp, komisyonun kurulması için bu amaçla yapılacak görüşmelerde karar yeter sayısı olan 151'den az olmamak üzere, toplantıya katılanların salt çoğunun öneriye destek olması gerekiyor.

301 imza gerekiyor

Eski Bakan Pekcan hakkında Meclis soruşturması açılması da TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun (301) vereceği bir önerge ile istenebiliyor. CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı ise 136. Meclis soruşturmasının açılıp açılmamasına, buna ilişkin önergenin TBMM Başkanlığı'na geliş tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yapılacak görüşme sonucunda TBMM Genel Kurulu'nda gizli oyla karar veriliyor. Meclis Soruşturma Komisyonu'nun kurulabilmesi için yapılacak oylamada üye tamsayısının 3/5 (360) nitelikli çoğunluğu aranıyor.
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