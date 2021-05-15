Almanya'da PKK operasyonu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mayıs ayı başında Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaret etmiş Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüşmüştü
|15 Mayıs 2021 08:31
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Görüşmede PKK'nın Almanya'daki faaliyetleri masaya yatırılarak, terör örgütüne karşı harekete geçilmesi talep edildi. Çavuşoğlu'nun ziyaretinin ardından Almanya'da birçok kentte örgüt paralelinde faaliyet gösteren dernek, vakıf ve kültür kurumları ile bunların yöneticilerinin evlerine terörle mücadele ekiperi tarafından baskınlar gerçekleştirildi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında terörist başı Abdullah Öcalan'ın adaşı Abdullah Öcalan ile örgüt etkinliklerinde program alan sanatçı Mazlum Dora'nın da olduğu bildirildi.
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