'Yeni varyant zengin ülkelere yayılır'
|15 Mayıs 2021 08:33
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Milliyet'ten AYKUT YILMAZ'ın haberine göre: Fakir ülkelerde çıkacak yeni bir varyant, hastalığı kontrol ettiğini zanneden zengin ülkelere de yayılacaktır" diyen Kurugöl, üstelik bu yeni varyantın şu ana kadar üretilmiş tüm aşılara dirençli olabileceğine işaret etti. Kurugöl, "Artık aşılar tüm insanlığın hizmetine sunulmalı" dedi. Afrika'da iki doz aşılama oranın yüzde 0.4 olduğu bilgisini veren Kurugöl, dünyadaki Kovid-19 aşılarının ancak yüzde birinin Afrika'da yapılabildiğini söyledi. Kurugöl, şunları dedi:
"Bu durum devam ederse salgının kontrol altına alınması imkanı yok. Çünkü batılı ülkelerde aşılamayla kontrol sağlansa bile gelişmekte olan ülkelerde düşük aşılamadan dolayı vakalar artarsa Afrika kökenli yeni bir varyant oluşabilir. Bu varyantın şu andaki tüm aşılara dirençli olması gibi çok önemli bir risk olabilir. Yani bu durum tüm dünyayı tehdit edebilir. Tüm dünyada aşılamaya önem verilmesi aşı üretiminin artması lazım. Aşı üretiminin artmasının yolu da patent sorunun çözülmesinden geçiyor."
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