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Temmuz'da 20 yaş üstü herkes aşılanmış olacak

Sinovac'ta 2. parti aşılar yolda. BioNTech aşısı ise Haziran'da 22, Temmuz'da 30 milyon doz gönderilecek. Nüfusun yüzde 70'i aşılanıp Eylül sonrası kitle bağışıklığına geçilecek
 15 Mayıs 2021 09:36
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Temmuz'da 20 yaş üstü herkes aşılanmış olacak

Tam kapanmanın ardından yurtdışından gelecek aşı sevkiyatıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanında aşılama işlemleri hızlanacak. Türkiye'ye haziran ayında 22 milyon, temmuz ayında ise 30 milyon doz BioNTech aşısı gelecek.

Çin'li Sinovac firması ise gelecek hafta 2. parti aşıları Türkiye'ye gönderecek. Temmuz ayında 20 yaş üstü herkes aşılanmış olacak. 2. doz aşılamayla da nüfusun yüzde 70'inden fazlası aşılanarak eylül ayından sonra kitle bağışıklığına geçilecek.

İKİ AYDA 52 MİLYON BIONTECH

Sağlık Bakanlığı'nın Pfizer/ BioNTech ile yaptığı görüşmelerin ardından iki ay içinde gelecek Biontech aşılarının miktarı da belli oldu. Türkiye'ye haziranda 22, temmuz ayında ise 30 milyon doz BioNTech aşısı ulaşacak.

Böylece iki ay içinde 52 milyon doz BioNTech aşısı yurda gelmiş olacak ve 26 milyon vatandaş 2 doz BioNTech aşılarını 6-8 hafta arayla olabilecek.

SİNOVAC, GELECEK HAFTA
Çinli Sinovac firmasının aşı sevkiyatı ise kademeli olarak artacak. Bu hafta 1.3 milyon doz aşının Türkiye'ye sevkiyatını yapan Sinovac, 2. parti aşıları da gelecek hafta gönderecek. Çin'in şu ana kadar en çok aşıyı Türkiye'ye verdiğini belirten Çin Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Cheng, "Geçen sene aralık ayından bu yana Çin aşısı Türkiye'ye gelmeye başlamıştı.

Bugüne kadar Türkiye'ye 27 milyon doz Sinovac aşısı gelmiştir. Bu rakam şu anda Çin'in yabancı ülkelere verdiği en yüksek miktar. Çin şu ana kadar en çok Türkiye'ye aşı vermiştir" ifadelerini kullandı.

SPUTNİK, 2 HAFTA İÇİNDE
Sputnik V aşısının ilk sevkiyatı ise 2 hafta içinde gerçekleşecek. Aralık ayına kadar da Rusya'dan kademeli olarak 50 milyon doz aşı gelecek. Ayrıca Sputnik V aşısının üretimi Türkiye'de de yapılacak. Yüzde 90'ın üzerinde etkinliği olduğu belirlenen aşının yüksek hacimli üretimine yaz ortasında geçilecek.

EYLÜL'DE KİTLE BAĞIŞIKLIĞI
BioNTech, Sinovac ve Sputnik V aşıları haziran-temmuz aylarında Türkiye'nin dört bir yanındaki hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde uygulanacak. Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de 20 yaş üstü herkes aşılanmış olacak.

Sinovac aşılarının 2. doz uygulaması 28 gün sonra, BioNTech aşılarının 2. doz uygulamaları ise ilk dozdan sonraki 6-8 hafta arasında yapılacak. Haziran-eylül ayları arasında nüfusun yüzde 70'inden fazlası aşılandığı için de eylül ayından itibaren kitle bağışıklığına geçilmesi bekleniyor.

BURAK ÇELİK

Sabah
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