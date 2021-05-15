1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maket bıçağıyla tecavüze kalkışan patrona 19 yıl istendi

İki hafta kadar önce işe aldığı H. Ç.'yi (22) maket bıçağıyla korkutarak tecavüz etmeye çalışan Onur Ateş (29) hakkında 19 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Gece 01.00'den saat 04.00'e kadar alıkonulan H. Ç., "Maket bıçağı sesini duyduğumda halen ürperiyorum" dedi
 15 Mayıs 2021 09:14
+Aa- Yazdır
Maket bıçağıyla tecavüze kalkışan patrona 19 yıl istendi


Hürriyet'in haberine göre: İlk duruşması önümüzdeki ay Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayacak dava dosyasına konu olay geçen 14 Aralık gecesi yaşandı.

İddianame ve dosyaya giren bilirkişi raporuna göre, web tasarım ve yazılım işleri yapan Onur Ateş, olaydan 11 gün kadar önce, yeni üniversite mezunu H. Ç.'yi işe aldı. Ateş, Gaziantep'te önemli bir iş aldıklarını belirterek H. Ç.'ye, "Birlikte gidebiliriz" dedi. Ç. de, mezuniyet diplomasını alabileceğini düşünerek teklifi kabul etti.


13 Aralık günü saat 19.30 sıralarında Ateş, Ç.'yi evinden aldı. İkili bir süre sonra çalıştıkları ofise geldi. Ateş, bilgisayara virüs bulaştığını yaptığı işlerin kaybolduğunu belirterek, kısa süre sonra yola çıkacaklarını söyledi. Ancak, Gaziantep işinin oyalama amaçlı söylendiği saatler sonra ortaya çıktı. İkili gece 01.00'e kadar, Ateş'in belirttiği dosyaları hazırladı. Ç., ofisten çıkmak üzere olduklarını düşünerek mutfağı toparlamaya yöneldi.

MAKET BIÇAĞI ÇIKARDI


Bu esnada Ateş mutfağa geldi. Ç. mutfak tezgahını toparlarken Ateş arkasından sarıldı. Ç.'nin ağzını kapatan Ateş, bu esnada cebindeki maket bıçağını da çıkardı. Ateş, maket bıçağını, Ç.'nin boğazına dayadı. Uzun süre Ateş'in elinden kurtulmak için çabalayan Ç., bir süre sonra kurtulmayı başardı. Ancak Ateş, elindeki maket bıçağı ile hem Ç.'ye hem kendisine zarar vereceğini söyledi.


YERDE NEFESSİZ KALDI

Ateş, kamera açısının dışında kalan mutfakta H. Ç.'nin çıkmasını 2 saate yakın engel oldu. Ateş, bir süre sonra bu kez, ofisin ortasında Ç.'ye yönelik cinsel saldırıda bulundu. Ç.'nin ağzını kapatan Ateş, bir yandan da üstündeki giysileri çıkarmaya çalıştı. Ç.'nin bir an nefessiz kaldığını gören Ateş, öldüğünü düşünerek panikledi. Bu andan sonra Ateş, Ç.'ye yönelik eylemlerini sonlandırdı.

19 YIL HAPİS TALEBİ

Olayın olduğu gecenin sabahı H. Ç. doğrudan karakolun yolunu tuttu. Yapılan şikayet başvurusu üzerine Ateş hakkında soruşturma açıldı. Savcılık talimatı ile hazırlanan bilirkişi raporu, Ç.'nin ifadesinde anlattıklarını doğruladı. Ateş hakkında "Basit cinsel saldırı, tehdit ve kişiyi hürriyetinden al koyma' suçlarından 7 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

PARA İÇİN SUÇLADI

Suçlamaların odağındaki Ateş ise, ifadesinde Ç.'ye yönelik herhangi bir eyleminin olmadığını söyledi. Ç. ile ofiste çalıştıkları esnada bir ara yanlışlıkla kendisine çarptığını öne süren Ateş, "Benden para almak için böyle bir suçlamada bulunduğu düşünüyorum. Benden 12 bin TL istedi. Mesajlarda da bu var. Böyle bir suçlamada bulunacağını eşime söylemiş" dedi.

ÖLDÜRMEMESİ İÇİN YALVARDIM

İkili arasında, olaydan birkaç saat sonra geçen WhatsApp yazışmaları da dosyaya girdi. Yazışmalarda, H. Ç., Ateş'e "21 yaşındaki bir kızın hayatından her şeyi aldın. Benim ne suçum, günahım vardı da sen bunları bana yaşattın. Sen 21 yaşındaki bir kıza neden bunu yaptın" diyor.

H.Ç., Hürriyet'e yaptığı açıklamada ise, "Üzerinden aylar geçmesine rağmen halen olayın etkisindeyim. Bir insana, beni öldürmemesi için saatlerce yalvarmak durumunda kalmam zoruma gidiyor. Maket bıçağının sesi halen kulaklarımda" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı polis aracındaki iki trafik polisi yaralandı
15 Mayıs 2021 09:56		 Yatak odasından gelen sesler üzerine bıçakla saldırdı
15 Mayıs 2021 08:15
İstanbul'da drift meydan savaşı: 3 yaralı
15 Mayıs 2021 08:05		 'Karpuz'u bırak sen bunlara bak!
15 Mayıs 2021 07:05
Bekçi ve gençler arasında tartışma çıktı: 2 kişi gözaltına alındı
14 Mayıs 2021 22:57		 Haymana'da traktör römorku devrildi: 4 ölü, 18 yaralı
14 Mayıs 2021 22:39
Kaymakamlıktan boşaltılan 6 katlı bina ile ilgili açıklama
14 Mayıs 2021 21:54		 Valilik: Yabancı uyruklu şahsa darp olayında iki kişi tutuklandı
14 Mayıs 2021 21:24
Akraba ailelerin kavgası mahallede başladı, hastanede bitti
14 Mayıs 2021 19:09		 'Gürültü' tartışmasında darbedilen profesör, hastanelik oldu
14 Mayıs 2021 18:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:05 - İdari izinli memurlar ve diğer kamu personeli Pazartesi günü mesaiye gidecek mi?09:57 - Salgın döneminde çocuklar için D vitamini önerisi09:56 - İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı polis aracındaki iki trafik polisi yaralandı09:55 - Kısıtlamada pes dedirten pişkinlik: Param çok savurmak istedim09:54 - 'Pişt' sözü cinsel taciz sayıldı09:52 - FETÖ'den flaş bellek talimatları, örgütte depreme yol açtı
09:43 - Belediye cenazeleri karıştırdı09:36 - Temmuz'da 20 yaş üstü herkes aşılanmış olacak09:32 - Kars, Ağrı ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor09:32 - Yargıtay: Kadının eğitim hakkının engelleyen eş kusurludur09:22 - Estetik işlemleri yüzde 40 arttı09:14 - Maket bıçağıyla tecavüze kalkışan patrona 19 yıl istendi
09:06 - İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 139'a yükseldi08:42 - Bankaların, kredi çekecekler için 'sigorta' kurnazlığı08:33 - 'Yeni varyant zengin ülkelere yayılır'08:31 - Almanya'da PKK operasyonu08:29 - 'Siyaset-Mafya' ilişkisi için araştırma, Eski Bakan için soruşturma komisyonu
08:27 - İçişleri Bakanlığı'ndan 'şampiyonluk kutlama' genelgesi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Akşam ve haftasonu yasakları devam mı edecek?
Kritik süreçle ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi
Bankaların, kredi çekecekler için 'sigorta' kurnazlığı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'şampiyonluk kutlama' genelgesi
Meclis 'sosyal medya'yı dinleyecek
Yatak odasından gelen sesler üzerine bıçakla saldırdı
İletişim Başkanlığından, aşılama çalışmalarına ilişkin videolu paylaşım
'Karpuz'u bırak sen bunlara bak!
Temmuz'da 20 yaş üstü herkes aşılanmış olacak
'Siyaset-Mafya' ilişkisi için araştırma, Eski Bakan için soruşturma komisyonu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
telafisi olmayan şeyler 1
Yaşlanma belirtileri 2
ben sana söylemiştim 1
Takviye edici gıdalar 1
sana bir şey olmasın 4
topun yan bahçeye kaçması 2
zaman 1
müzik seti 2
bayram sessizliği 2
bayram 3
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam