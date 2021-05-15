Estetik işlemleri yüzde 40 arttı

Milliyet'ten MERT İNAN'ın haberine göre: Kovid-19 salgınına karşı hem tedbir hem de kısıtlamalar nedeniyle bir yıldan fazla süredir evde olan birçok kadın sürecin mağdurlarından. Günlük rutinleri bozulan kadınların çoğu kendilerini iyi hissetmek için çareyi estetik operasyonlarda arıyor. Botoks, dolgu ve burun estetiği işlemlerinde yüzde 40 artış olduğunu belirten dermatoloji uzmanları, estetiği daha çok 40-55 yaş aralığındaki kadınların tercih ettiğine dikkat çekti.

'Kadınlar burun ameliyatı yaptırıyor'

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Hüseyin Gerçek, burun estetiği isteğiyle başvuranların sayısında artış olduğunu belirterek şunları söyledi: "Pandemi sürecinde özellikle burun estetiği yaptıran kadınların sayısında artış yaşanıyor. Bunun temel sebebi, estetik ameliyat yaptırdıktan sonra iyileşme süresinin evde geçirilmesi. Bir diğer neden ise pandemi koşullarının getirdiği sıkıntı ve stres yüküne karşı yeniliğe olan özlem. Sıkılma ve değişim arayışı maskenin arkasında kalsa bile burnuna estetik yaptırmak isteyenlerin harekete geçmesini sağlıyor." Pandemi sürecinde özellikle yüz bölgesi cerrahilerindeki artışa dikkat çeken Dr. Gerçek, "Orta yaş hanımlar sıkıntıdan ve kendilerini evde geçirdikleri sürede daha iyi hissetmek istediklerinden botoks başta olmak üzere dolgu ve iple gerdirme gibi işlemleri de tercih edebiliyorlar" diye konuştu.

'Evde çok sıkıldılar değişiklik arıyorlar'

Dermatoloji Uzmanı Dr. Zahide Derma, pandeminin ilk dalgasından sonra estetik işlem yaptırmak isteyen kadınların oranında yüzde 40 artış olduğunu belirterek, "Kadınlar ağırlıklı olarak botoks için gelse de, maskeden dolayı sivilce sorunu yaşayanlar, dolgu yaptırmak ve yüz gerdirmek isteyenler de arttı. Neredeyse başvuran her kadın maske taktığı için kaş ve üst yüz bölgesinin iyi görünmesini istiyor. İnsanlar uzun zamandır evde olduklarından, bakımsız kaldıklarını düşünüyorlar. Biz psikolog değiliz ancak başvuranların çok sıkıldığını ve değişiklik aradığına şahit oluyoruz" dedi. Derma, özellikle 50-60 yaş arasındaki kadınlardaki başvuru oranının daha da yüksek olduğunu dile getirirken, "Birçok kadın bu dönemde evde kaldığından eşleriyle daha fazla vakit geçiriyor ve eşlerine güzel gözükmek istiyor. Başvuranların bir kısmı da sadece sıkıldıklarını ve değişim aradıklarını söylüyor. Bu dönemde hastanede yatma korkusu, ameliyata girme ve anestezi gibi çekinceleri olanlar cerrahi yerine ufak dokunuşlara yöneliyorlar" ifadelerini kullandı.

'Güzel görünme arzusu temel bir ihtiyaç'

Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler'den Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onur Akman da pandemi sürecinde estetik ameliyatlara talebin arttığına dikkat çeken uzmanlardan: "Sürecin öncesine göre başvuru sayılarına bakıldığında artış söz konusu. Geçtiğimiz yıl mart ayındaki kapanma ile kepenkler durduğu gibi bistüriler de durmuştu. Ancak bu yıl böylesi bir durum söz konusu değil. Aksine talep fazlalaştı. Kişisel görüşüm, insanlardaki güzel görünme arzusunun temel bir ihtiyaç olduğu ve karşı konulamaz olduğu şeklinde. Pandemi sürecinin sonunu görememek de bu düşüncelerin eyleme geçmesini hızlandırdı."

'Sosyal medya da etkili oluyor'

Burcu Pasvanoğlu (Uzman Psikolog): "Kapanma süreci nedeniyle insanlar evde çok fazla vakit geçirmeye başladılar. Bu durum bazıları için cerrahi işlem sonrası iyileşme süreci için fırsat olarak görülürken, birçok kadın ise sosyal medyadan etkilenerek estetik işlemlere yönelebiliyor. Pandemi döneminde sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte ekranlardan yansıtılan idealize edilmiş fiziğe kavuşma tetiklenip, bu durum amaç haline getiriliyor. Spor yapmak, sağlıklı beslenmek, güzel görünmek 'trend' kabul ediliyor. Sıkılma yenilik arayışına neden oluyor. Kadınlar evde daha çok ayna karşısına geçip, kendi fiziksel görünümlerini de sorguluyorlar. İnsanların her şartta yenilenme ihtiyaçları vardır. Çoğumuz bu dönemde kendimizden bile sıkılır vaziyetteyiz. Yeniliğe gitme, yenilenme ihtiyacı duyuluyor."