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Tek hekim çalışan uzman doktorların 30 günlük icap nöbeti sorununa çözüm bulunmalı

Özellikle bulundukları hastanede tek hekim olan uzman doktorların ay boyunca icap nöbetine tabi tutulmaları, insani değildir. Sağlık Bakanlığının bu konuya bir çözüm bulması gerekmektedir.
 15 Mayıs 2021 14:29
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Tek hekim çalışan uzman doktorların 30 günlük icap nöbeti sorununa çözüm bulunmalı

Branşında birden fazla hekimin bulunduğu hastanelerde icap nöbeti büyük bir sorun olmamaktadır.

Ancak branşında tek hekim olan uzman doktorlar, hastanelerde ay boyunca icap nöbetine yazılmaktadır. İcap nöbeti demek, doktorun mesai sonrasında evine gitse dahi, gelen her telefona cevap vermesi, talep halinde hastaneye gidip müdahalede bulunması anlamına gelmektedir. Bu ise eğer vaka sayısı yüksek olduğunda branşındaki uzman doktorun sürekli olarak çalışması ve hiç dinlenmemesi anlamına gelmektedir.

Memurlar.net'e yazan uzman doktorlar, personel eksikliğinden kaynaklanan sorunun iyi bir planlamayla çözülebileceğini belirtmektedir.

Aşağıda bir doktorun konuya dair paylaşımı bulunmaktadır. Bu şekilde bir çalışan bir uzman doktordan verimli çalışmasını beklemek mümkün değildir. Aynı branşta olan ama idari kadroda bulunanların da icap nöbetine yazılması halinde yaşanan sorun kısmi olarak çözülebilecektir.
Memurlar.Net - Özel

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