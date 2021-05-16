Eşinin mesleğini beğenmemek boşanma nedeni midir?
|16 Mayıs 2021 00:05
|+Aa- Yazdır
Yargıtay, eşinin kapıcı olmasından dolayı sürekli aşağılayan kadını da kusurlu buldu. Davalı erkeği daha kusurlu bularak tazminata hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu.
Yargıtay'a göre; davacı kadının eşinin kapıcı olmasından rahatsızlık duyarak eşini aşağıladığı ve müşterek konutu terk ettiği, kadına yüklenen diğer kusurlu davranışların ispatlanamadığı, davalı erkeğin ise eşine hakaret ettiği olayda; boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü gerekir.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
2018/218 E.
2018/1055 K.
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere Ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Mahkemece, boşanmaya neden olan olaylarda, davalı erkeğin davacı kadına nazaran daha ağır kusurlu olduğu kabul edilerek davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına ve davacı kadın lehine manevi tazminata hükmedilmiş ise de yapılan yargılama ve toplanan delillerden; davacı kadının eşinin kapıcı olmasından rahatsızlık duyarak eşini aşağıladığı ve müşterek konutu terk ettiği, kadına yüklenen diğer kusurlu davranışların ispatlanamadığı, davalı erkeğin ise eşine hakaret ettiği, velayete yönelik düzenlenen sosyal inceleme raporundaki müşterek çocuk beyanlarının ise hükme esas alınamayacağı anlaşılmaktadır.
O halde, boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü gerekir. Eşit kusurlu eş yararına manevi tazminat (TMK m. 174/2) hükmedilemez. Somut olayda kadın yararına Türk Medeni Kanununun 174/2 maddesi koşulları oluşmamıştır. Bu husus nazara alınmadan kusur durumunun hatalı belirlenmesi ve bu yanılgılı kusur belirlemesine bağlı olarak davacı kadın yararına manevi tazminata hükmedilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 23.01.2018
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yargıtay: Kadının eğitim hakkının engelleyen eş kusurludur
15 Mayıs 2021 09:32
|2 hafta evli kaldı, 7 yıldır boşanamıyor
09 Mayıs 2021 10:49
|10 günlük evliliğe 5 yıllık nafaka
09 Mayıs 2021 08:24
|Mahkeme, şehidi 22 günlükken terk eden babayı mirasçılıktan çıkarmadı
29 Nisan 2021 12:36
|Kadın öğretmene boşanmadan dolayı 'yoksulluk nafakası' verilir mi?
19 Nisan 2021 10:41
|Doktorun lüks hayatı ve paylaşımları nafaka artırım talebi getirdi
15 Nisan 2021 09:01
|Kripto para miras bırakılabilir mi?
15 Nisan 2021 07:39
|Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı
06 Nisan 2021 12:28
|Türkiye Güzeli'nin mirası 296 itfaiyeciye dağıtılacak
03 Nisan 2021 08:52
|Birinci derecedekilerin tamamı mirası reddederse sonuç ne olur?
01 Nisan 2021 00:08