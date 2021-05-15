Belediye cenazeleri karıştırdı
|15 Mayıs 2021 09:43
|+Aa- Yazdır
İstanbul Küçükçekmece'de böbrek yetmezliği sebebiyle 1 Mayıs'ta hayatını kaybeden ve memleketi Siirt'e gönderilen Gurbet Dadan'ın (60) cenazesinin, Sakaryalı Hatice Özmen'in cenazesiyle karıştırıldığı ortaya çıkmıştı. Karışıklık ortaya çıkınca Sakarya'da defnedilen Gurbet Dadan, mezardan çıkarılarak memleketine gönderilmiş, Hatice Özmen'in naaşı da Sakarya'daki yakınlarına teslim edilmişti.
TOPLAMDA 5 CENAZE KARIŞMIŞ
Skandal olayın bununla sınırlı kalmadığı ve İBB tarafından 5 cenazenin daha karıştırıldığı ortaya çıktı. Cenazelerin karıştırılmasına İBB Meclisi AK Parti Üyesi Yavuz Selim Tuncer tepki gösterdi. Tuncer "Şu rezalete bakar mısınız? CHP'li İBB yönetimi 5 cenazeyi karıştırmış. Siirt'e gönderilen cenaze yanlış çıkmış. Vatandaş vefat eden yakınlarını dişlerinden ve yara izlerinden tanımak zorunda kalmış. Liyakat çok güzel bir şey değil mi PR'cı Ekrem İmamoğlu" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İçişleri Bakanlığı'ndan 'şampiyonluk kutlama' genelgesi
15 Mayıs 2021 08:27
|Bayramda da aşılama devam ediyor
14 Mayıs 2021 15:49
|İstanbul'un 'ölümlü yolları' için harekete geçildi
14 Mayıs 2021 14:59
|Bakan Kasapoğlu, milli yelkenci Onur Cavit Biriz'i tebrik etti
14 Mayıs 2021 14:50
|Çok tartışılan o maketler belediyece kaldırıldı
14 Mayıs 2021 14:06
|Dışişleri, saldırıya uğrayan AA ekibine geçmiş olsun dileğinde bulundu
14 Mayıs 2021 12:59
|'Erdoğan, TMO alım fiyatlarını bayram sonunda açıklayacak'
14 Mayıs 2021 12:20
|Ticarette engeller 'Engelsiz PttAVM.com Projesi' ile aşılıyor
14 Mayıs 2021 11:48
|Mükellefler Kovid-19 sürecinde vergi işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirdi
14 Mayıs 2021 11:44
|İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
14 Mayıs 2021 11:40