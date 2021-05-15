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İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı polis aracındaki iki trafik polisi yaralandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı polis aracındaki iki trafik polisi yaralandı.
|15 Mayıs 2021 09:56
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İnönü Caddesi'nde devriye görevi yapan 35 A 5482 plakalı trafik polisi aracına, caddeye dönüş yaptığı sırada Mehmet A. (28) idaresindeki 35 TUV 06 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Polis aracı, kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Kazada, iki trafik polisi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan iki polis 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polisler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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