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Salgın döneminde çocuklar için D vitamini önerisi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Doç. Dr. Mehmet Ağırman:- "D vitamini eksikliği, çocuklarda raşitizme, yetişkinlerde ise kemik erimesine (osteoporoz) zemin hazırlar"- "Koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiren D vitamini depolarımızı izolasyonda açık bir pencere ya da balkonda 15 dakikada doldurabiliriz"
 15 Mayıs 2021 09:57
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Salgın döneminde çocuklar için D vitamini önerisi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Doç. Dr. Mehmet Ağırman, "D vitamini eksikliği, çocuklarda raşitizme, yetişkinlerde ise kemik erimesine (osteoporoz) zemin hazırlar. Kas güçsüzlükleri, ağrılar, motor gelişimde gerilik, ileri durumlarda yetmezlik kırıkları da oluşabilir. Koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiren D vitamini depolarımızı izolasyonda açık bir pencere ya da balkonda 15 dakikada doldurabiliriz." açıklamasında bulundu.

Ağırman, Medipol Mega Üniversite Hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamasında, D vitamininin vücuttaki kalsiyum dengesini sağladığını belirterek, "Koronavirüse karşı koruyucu olduğu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği birçok çalışmada gösterildi. D vitamini eksik olanlarda Kovid-19'a yakalanma oranının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte D vitaminin esas etkisi de kas-iskelet sisteminin gelişimini destekliyor." ifadelerini kullandı.

Saatlerce güneşte kalmanın gereksiz olduğunu dile getiren Ağırman, "Sabah 10:00 ile 15:00 saatleri arasında, kol, yüz ve bacakların 10-15 dakika süreyle direkt güneş ışığı ile temas etmesi vitamin sentezi için yeterli. Koyu tenlilerde bu süre biraz artabilir." bilgisini paylaştı.

- Eksikliğinde kemik erimesi görülebilir

D vitamini eksikliğinde görülebilecek rahatsızlıklara değinen Ağırman, şunları aktardı:

"D vitamini eksikliği, çocuklarda raşitizme, yetişkinlerde ise kemik erimesine (osteoporoz) zemin hazırlar. Kas güçsüzlükleri, ağrılar, motor gelişimde gerilik, ileri durumlarda yetmezlik kırıkları da oluşabilir. Koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiren D vitamini depolarımızı izolasyonda açık bir pencere ya da balkonda 15 dakikada doldurabiliriz. Özellikle büyüme çağında olan çocukların, gençlerin ve artık metabolizması yavaşlayan, düzenli beslenemeyen yaşlıların kemik ve kas kütlesinin korunması ve gelişmesi için bolca güneşe ve harekete ihtiyacı var. Eve kapanma ile direkt güneş maruziyetinden ve yürüyüşten, hareketten mahrum kalanlarda hem kemik gelişimi eksik kalabilir, hem de dolaşım ve kas sistemleri olumsuz etkilenebilir."

- "Balık, süt ve yumurta doğal D vitamini kaynağı"

Ağırman, balık, süt ürünleri, yumurta, bazı tahıllarda D vitamini bulunduğunu ve neredeyse yüzde 80'inin güneşin etkisi ile ciltten sentezlendiğini ifade etti.

Ultraviyole ışınları azaldıkça D vitamini sentezinin azaldığını bildiren Ağırman, şunları kaydetti;

"Kapalı alanda, yoğun bulutlu günlerde, yüksek düzeyde hava kirliliğinin olduğu yerlerde cilde ulaşan ultraviyole ışınları ile birlikte D vitamini sentezi de azalır. Tam kapanma günlerinde kemik, diş ve kasların ana destekleyicisi olan, bağışıklık sistemimizi güçlendiren D vitamini için güneş ışınlarının dik pozisyonda geldiği saatleri kaçırmayalım. Açık pencere ya da varsa balkonlarımızdan faydalanalım. Fakat güneş ile uzun süreli temastan da kaçınalım. Özellikle çocukların, kemik gelişimini artırmak için D vitamini ile birlikte ev içerisinde kemiklere yük bindiren egzersizleri ihmal etmemeleri gerekir. Zıplama, ip atlama, koşma gibi aktiviteler, kemik gelişimini destekleyerek, ileride kemik erimesi oluşumunu önleyecektir."

- "Gereksiz D vitamini takviyesi almayın"

Ağırman ayrıca D vitamininin vücut yağlarında depo edilebilen bir vitamin olduğunu, bu nedenle belirli düzeyde sentezlenmenin yeterli olacağını ifade ederek, D vitamini eksik kalacak korkusuyla kan düzeyleri bilinmeden takviye olarak alınmaması uyarısında bulundu.
Anadolu Ajansı
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