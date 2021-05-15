Sivas'ta tek kulaklı doğan buzağı görenleri şaşırtıyor
Şarkışla ilçesinde bir kulağı eksik doğan buzağı görenlerin dikkatini çekiyor.
|15 Mayıs 2021 10:05
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Gücük köyünde hayvancılıkla uğraşan Ömer Bayır'ın ineği, bir hafta önce buzağı dünyaya getirdi.
Buzağıyı kontrol eden Bayır, hayvanın bir kulağının olmadığını fark etti.
Bayır, AA muhabirine, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.
Heyecanını gizleyemediğini belirten Bayır, buzağıya "Kulaksız" ismini verdiğini anlattı.
Bayır'ın akrabası Salim Kaya da tek kulaklı buzağıyı görmek için köye geldiğini belirterek, olayın şaşkınlığını yaşadığını söyledi.
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