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Öğretmen ve okul çalışanı 499 bin kişinin aşı olma imkanı sağlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 499 bin öğretmen ve okul çalışanı için Kovid-19 aşısı olma imkanı sağlandığını bildirdi.
 15 Mayıs 2021 10:15
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Öğretmen ve okul çalışanı 499 bin kişinin aşı olma imkanı sağlandı

Ülke genelinde, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının öncelikli aşı uygulaması devam ediyor.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, şu ana kadar, okul öncesi eğitim, ilkokul ve köy okulu öğretmenleri ile bu alanlardaki eğitim çalışanları olmak üzere toplam 499 bin personele aşı randevusu açıldı.

Böylelikle, öğretmen ve okul çalışanı sayısının yüzde 40'ına ulaşıldı.
Anadolu Ajansı
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