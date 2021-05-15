1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı öncesi bazı yollar trafiğe kapatılacak
 15 Mayıs 2021 10:32
+Aa- Yazdır
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bugün oynanacak olan Galatasaray - Yeni Malatyaspor Süper Lig müsabakası nedeniyle saat 17.30'dan itibaren kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

Kapatılacak yollar:

"TEM Kuzey yan yoldan Cendere Caddesi'ne bağlantı yolu, Kağıthane'den gelip Azerbaycan Caddesi'nden Metin Oktay Caddesi'ne bağlanıp, TEM Kuzeye bağlantı yolu Metin Oktay Caddesi iki yönlü olarak hem Kağıthane'den TEM'e bağlantı yolu hem de TEM Kuzey yan yoldan Vadi İstanbul'a bağlantı yolu, Kemerburgaz'dan gelip, Azerbaycan Caddesi'nden Vadi İstanbul köprüsünden Metin Oktay Caddesi'ni takiben TEM Kuzeye bağlantı yolu trafiğe kapatılacak".

Alternatif yollar:

"TEM Kuzey Yol Hasdal Bağlantı Yolu, Büyükdere Caddesi Maslak Ayazağa Caddesi Ayazağa Cendere Caddesi Azerbaycan Caddesi".
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Jandarma ekipleri bayram süresince sokak hayvanlarına 5 ton mama dağıttı
15 Mayıs 2021 13:10		 Tekirdağ'da kumar oynayan 2'si muhtar 10 kişiye ceza
15 Mayıs 2021 12:42
Belediye cenazeleri karıştırdı
15 Mayıs 2021 09:43		 İçişleri Bakanlığı'ndan 'şampiyonluk kutlama' genelgesi
15 Mayıs 2021 08:27
Bayramda da aşılama devam ediyor
14 Mayıs 2021 15:49		 İstanbul'un 'ölümlü yolları' için harekete geçildi
14 Mayıs 2021 14:59
Bakan Kasapoğlu, milli yelkenci Onur Cavit Biriz'i tebrik etti
14 Mayıs 2021 14:50		 Çok tartışılan o maketler belediyece kaldırıldı
14 Mayıs 2021 14:06
Dışişleri, saldırıya uğrayan AA ekibine geçmiş olsun dileğinde bulundu
14 Mayıs 2021 12:59		 'Erdoğan, TMO alım fiyatlarını bayram sonunda açıklayacak'
14 Mayıs 2021 12:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:14 - İki kardeş evde ölü bulundu! 'Kolonya zehirledi' iddiası13:10 - Jandarma ekipleri bayram süresince sokak hayvanlarına 5 ton mama dağıttı13:00 - Elazığ'da kaybolan 190 koyun drone ile bulundu12:59 - 25 yıllık eşini 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü12:49 - Pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı12:42 - Tekirdağ'da kumar oynayan 2'si muhtar 10 kişiye ceza
12:30 - Bakan Yanık, çizdiği resmin yer aldığı bayram kartını çocuklara gönderdi12:15 - Kilis'te kardeşler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü12:00 - Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:55 - Göbeklitepe'deki 5,5 metrelik dikili taşın kopyası BM'de sergilenecek11:45 - Muş Ovası, baharın gelmesiyle göç eden leylekleri ağırlamaya başladı11:23 - Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılacağı müjdesi Van'da bayram sevincini ikiye katladı
11:20 - Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti11:20 - Yılın 4 ayında 851 bin 612 gayrimenkul satıldı11:18 - Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı11:16 - Küresel piyasalar enflasyon endişesiyle negatif seyrediyor11:15 - Çekici kiralayıp, park halindeki araçları çalan zanlı tutuklandı
11:15 - Yargıtay, eşinin cinsel içerikli görüşmelerini ortaya çıkaran kadına tazminat yolunu açtı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
İdari izinli memurlar ve diğer kamu personeli Pazartesi günü mesaiye gidecek mi?
Akşam ve haftasonu yasakları devam mı edecek?
Kritik süreçle ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi
Bankaların, kredi çekecekler için 'sigorta' kurnazlığı
MEB 8 bin 439 personele ödül verdi
FETÖ'den flaş bellek talimatları, örgütte depreme yol açtı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'şampiyonluk kutlama' genelgesi
Profesör 'bayram temizliği gürültüsü' nedeniyle dövülerek hastanelik edildi
Kısıtlamada pes dedirten pişkinlik: Param çok savurmak istedim
Meclis 'sosyal medya'yı dinleyecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
makarna 2
bayramınız mübarek olsun 3
arada kaynamak 2
trt müzik 3
eşofman ve terlik çağı 1
aşılıyım maskeli çalışanlı tanıtım filmi paylaşılması 6
sana bir şey olmasın 4
kapalı gişe 1
Kuşak yol projesi 1
bayram sessizliği 1
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam