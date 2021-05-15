İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
|15 Mayıs 2021 10:32
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İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bugün oynanacak olan Galatasaray - Yeni Malatyaspor Süper Lig müsabakası nedeniyle saat 17.30'dan itibaren kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.
Kapatılacak yollar:
"TEM Kuzey yan yoldan Cendere Caddesi'ne bağlantı yolu, Kağıthane'den gelip Azerbaycan Caddesi'nden Metin Oktay Caddesi'ne bağlanıp, TEM Kuzeye bağlantı yolu Metin Oktay Caddesi iki yönlü olarak hem Kağıthane'den TEM'e bağlantı yolu hem de TEM Kuzey yan yoldan Vadi İstanbul'a bağlantı yolu, Kemerburgaz'dan gelip, Azerbaycan Caddesi'nden Vadi İstanbul köprüsünden Metin Oktay Caddesi'ni takiben TEM Kuzeye bağlantı yolu trafiğe kapatılacak".
Alternatif yollar:
"TEM Kuzey Yol Hasdal Bağlantı Yolu, Büyükdere Caddesi Maslak Ayazağa Caddesi Ayazağa Cendere Caddesi Azerbaycan Caddesi".
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