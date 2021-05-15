MEB 8 bin 439 personele ödül verdi
Milli Eğitim Bakanlığı, aralarında öğretmen, müdür, müdür yardımcısı, memur, şef, VHKİ gibi personelin de bulunduğu 8 bin 439 personele ödül verdi.
|15 Mayıs 2021 11:00
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Milli Eğitim Bakanlığı 2020 yılında 8 bin 439 personele ödül verdiğini duyurdu. İlgili resmi açıklama Mayıs 2021 yılı Tebliğler Dergisinde yer aldı.
Ödül veriler arasında 1.701 okul müdürü, okul müdür vekili ve kurucu vekil, 2 bin 424 öğretmen, 400 memur, VHKİ, şef, bekçi, bilgisayar işletmeni, İSG uzmanı, sayman, teknisyen yer alıyor.
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