Yargıtay, eşinin cinsel içerikli görüşmelerini ortaya çıkaran kadına tazminat yolunu açtı
|15 Mayıs 2021 11:15
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- Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davası açan kadının tazminat talebini, eşinin başka kadınlarla cinsel içerikli görüşme yaptığına ilişkin sunduğu ekran görüntülerini hukuka aykırı delil kabul ederek reddeden istinaf mahkemesi kararını bozdu.
Konya'da yaşayan bir kadın, "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını" ileri sürerek eşinden boşanmak için dava açtı. Kadın, eşinin cep telefonundan aldığı, başka kadınlarla yaptığı cinsel içerikli görüşmelerin ekran görüntülerini dosyaya delil olarak sundu.
Davaya bakan mahkeme, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda, "cinsel yönden güven sarsıcı davranışlarda bulunan erkeğin tam kusurlu olduğu" sonucuna ulaştı, tarafların boşanmalarına, davacı kadına maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
Yerel mahkeme kararı, boşanma dışındaki hükümler yönünden istinaf mahkemesine taşındı.
Bunun üzerine Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, erkeğe yüklenen kusurun "hukuka uygun delillerle ispatlanamadığı"na hükmetti.
İstinaf mahkemesi, davacı kadın tarafından dosyaya delil olarak sunulan ve erkeğe ait olduğu iddia edilen ekran görüntülerinin, erkeğin telefonundan rızası dışında hukuka aykırı elde edildiği gerekçesiyle davalıya yüklenen kusurun gerçekleşmediği sonucuna ulaştı.
Kusursuz olan tarafın Türk Medeni Kanunu'nun 174/1-2 maddesi uyarınca tazminatla sorumlu tutulamayacağına karar veren istinaf mahkemesi, bu nedenle kadının tazminat taleplerini reddetti.
Boşanma davası açan kadının kararı temyiz etmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf mahkemesi kararını bozdu.
- "Hukuka aykırı şekilde elde edildiğinden bahsedilemez"
Dairenin kararında, şu tespitlere yer verildi:
"Davacı kadın tarafından, davalı erkeğin telefonundaki sohbet uygulaması üzerinden başka kadınlarla yapmış olduğu cinsel içerikli yazışmaların ekran görüntüleri alınmak suretiyle dosyaya sunulan çıktıların erkeğin haberi olmaksızın, onun bilgisi ve rızası dışında sırf delil oluşturmak maksatlı olarak hukuka aykırı bir şekilde elde edildiğinden bahsedilemez. Bu durumda, davacı tarafça usulüne uygun olarak elde edilen ve dosyaya sunulan bu delilin hükme esas alınmasında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmamaktadır."
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf mahkemesince davacı kadın tarafından sunulan delil dikkate alınmadan hüküm kurulmasını, bozma nedeni saydı.
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