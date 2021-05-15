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Yılın 4 ayında 851 bin 612 gayrimenkul satıldı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, gayrimenkul satış işlemlerinin 345 bin 232'sini konut, 154 bin 868'ini arsa, 246 bin 370'ini tarla, 40 bin 47'sini iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmaz cinsleri oluşturdu
 15 Mayıs 2021 11:20
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Yılın 4 ayında 851 bin 612 gayrimenkul satıldı

- Ülke genelinde ocak-nisan döneminde 851 bin 612 gayrimenkul satış işlemi yapıldı.

AA muhabirinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, martta 269 bin 902 gayrimenkul satıldı.

Gayrimenkul satış işlemleri sayısında, nisanda marta göre yüzde 19 azalma görüldü. Nisanda 216 bin 604 gayrimenkul satış işlemi gerçekleştirildi. Nisandaki bu satış işlemlerinden 1 milyar 554 milyon 428 bin 310 lira tapu harcı geliri sağlandı.

Ülke genelinde, bu yıl mayısa kadar toplam 851 bin 612 gayrimenkul satış işlemi yapıldı.

Bu satış işlemlerinden 345 bin 232'sini konut, 154 bin 868'ini arsa, 246 bin 370'ini tarla, 40 bin 47'sini iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmaz cinsleri oluşturdu.

Yurt dışı temsilciliklerinde ise yılın 4 ayında 26'sı gayrimenkul satışı olmak üzere 47 işlem yapıldı.
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