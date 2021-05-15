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Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılacağı müjdesi Van'da bayram sevincini ikiye katladı

Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş:- "Kapıköy Gümrük Kapısı ekonomimizin can damarı. Kapıdan yılda yaklaşık 1 milyon turist kentimize geliyor ve bunlar ilimize yılda yaklaşık 1 milyar dolar gelir getiriyor"
 15 Mayıs 2021 11:23
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Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılacağı müjdesi Van'da bayram sevincini ikiye katladı

- İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 aydır geçişlere kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın 17 Mayıs'tan sonra yeniden geçişlere açılacak olması Van'daki esnafın bayram sevincini ikiye katladı.

Saray ilçesinde bulunan ve İran'da artan vaka sayıları nedeniyle 24 Mart 2020'de araç ve yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın, gelecek hafta yeniden araç ve yaya geçişlerine açılacak olması beklentileri artırdı.

Her yıl binlerce İranlı turistin kente giriş yaptığı kapının açılacağı müjdesi, esnafı ve iş çevrelerini heyecanlandırdı.

- "Kapıköy Gümrük Kapısı ekonomimizin can damarıdır"

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 17 Mayıs'tan itibaren gümrük kapısının yeniden hizmete gireceğini belirtti.

Van halkının uzun zamandır bu kararı beklediğini dile getiren Çeliktaş şunları kaydetti:

"Kapıköy Gümrük Kapısı ekonomimizin can damarı. Kapıdan yılda yaklaşık 1 milyon turist kentimize geliyor ve bunlar ilimize yılda yaklaşık 1 milyar dolar gelir getiriyor. Bu da tüm sektörlere dağılıyor. Başta nakliye olmak üzere konaklama, otel, eğlence merkezleri, kafe, restoran ve tekstil gibi alanlara dokunuyor. Binlerce iş insanını ve yüz binlerce emekçiyi ilgilendiren bir dağılımı kapsıyor. Salgından önce sınır kapısı 8 saat esaslı hizmet veriyordu. Kapının 24 saat esaslı çalışması gerektiğine inanıyoruz. Bu durumda hem ilin ekonomisine hem ülke ekonomisine olumlu katkılar ve katma değer sağlayacaktır. Uzun zamandır kapalı olan kapının açılacak olması bu anlamda ilimizde heyecan oluşturdu. Dört gözle kapının açılmasını bekliyoruz. İnanıyorum ki Van, gümrük kapısının açılmasıyla eski günlerine kavuşacaktır."

- "Kişi başı ortalama 1000 dolar harcıyorlar"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ise salgından en çok etkilenen iş kollarından birinin turizm sektörü olduğunu vurguladı.

Ekonomik olarak zor günlerden geçen turizm sektörünün kapının açılmasıyla yeniden canlı günlerine kavuşacağını dile getiren Özgökçe, "Ülke içinden ya da Avrupa'dan kentimize gelen turistler genellikle kamp için geliyorlar ve tatilleri bitince de hava yoluyla dönüyorlar. Kentte alışveriş yapmıyorlar. İran'dan gelen turistler böyle değil, yoğun şekilde alışveriş yapmaya, yemek kültürümüze ve eğlenmeye geliyorlar. Kişi başı ortalama 1000 dolar harcıyorlar. Bütün esnaf ve tüccardan alışveriş yaparak ilin ekonomisine ciddi katkı sağlıyorlar. Bu anlamda gümrük kapısının açılması çok önemli. Ümit ediyoruz ki 17 Mayıs'tan sonra çarşı, pazarda eski hareketli günleri tekrar yaşarız." ifadesini kullandı.

- "Gümrük kapısı müjdesi çifte bayram yaşattı"

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge de gümrük kapısının açılmasının esnafı heyecanlandırdığını söyledi.

Van'a 2018'de gelen yaklaşık 500 bin turistin gümrük kapısını kullandığına dikkati çeken Berge şunları kaydetti:

"Van turizm potansiyeli yüksek olan bir şehir. Bu kadar güçlü bir şehirde sınır kapısının kapalı olması ekonomiyi olumsuz etkiledi. Gümrük kapısının açılması Van'a çifte bayram yaşatacak. Daha önce İranlıların gelişiyle kentimiz yoğunluk yaşıyordu. Şimdi eski o günleri yaşamak için esnaf ve sanatkarımız çok heyecanlı. Özellikle konaklama tesisleri, restoranlar, kafeler, kuaförler, güzellik salonları ve tüm esnafımız bu günü bekliyor. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. İş yerlerimiz bütün eksiklerini giderdi ve İranlı misafirlerini ağırlamaya hazır. Yıllık bir milyon turisti ağırlayabilen bir şehiriz. Bunun yarısını İranlılar oluşturuyor. 528 milyon lira gibi bir rakam ekonomiye kazandırılıyor. Bunu İranlı turistlere ve gümrük kapısına borçluyuz. Bu nedenle sınır kapısı bizim için çok önemli. Bu anlamda esnafımız sayın Cumhurbaşkanımıza dua ediyor."

- "Büyük bir heyecan var"

Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Çetin Karaduman ise "Her yıl ilimize akın akın gelen turistler vardı. Günübirlik alışveriş yapıp konaklayarak esnafımıza çok önemli katkı sağlıyorlardı. Bu anlamda sınır kapısının açılması esnafımızın elini güçlendirecektir. Emeği geçelere çok teşekkür ederiz." dedi.

Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç da "Kapıköy Gümrük Kapısı kentimiz için çok önemli. Kapının açılarak turistlerin kentimize akın etmesini heyecanla bekliyoruz. İranlı turistler özellikle cilt ve güzellik bakımları için kentimizi tercih ediyorlar. Bu anlamda üyelerimiz bu karardan çok memnun." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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