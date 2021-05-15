Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|15 Mayıs 2021 12:00
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MSB'den yapılan açıklamada, teröristlerin, Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği bölgede Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz." ve "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." ifadelerine yer verildi.
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