Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kilis'te kardeşler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
Kilis'te aralarında kavga çıkan 2 kardeşten biri hayatını kaybetti.
|15 Mayıs 2021 12:15
|+Aa- Yazdır
Ekrem Çetin Mahallesi'nde 2 kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet S, kardeşi Duran S'yi bıçakla yaraladı.
Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Duran S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı Mehmet S. gözaltına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İki kardeş evde ölü bulundu! 'Kolonya zehirledi' iddiası
15 Mayıs 2021 13:14
|25 yıllık eşini 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü
15 Mayıs 2021 12:59
|Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
15 Mayıs 2021 11:18
|Çekici kiralayıp, park halindeki araçları çalan zanlı tutuklandı
15 Mayıs 2021 11:15
|Thodex kurucusu F. Fatih Özer'in yakalanması an meselesi
15 Mayıs 2021 10:59
|Profesör 'bayram temizliği gürültüsü' nedeniyle dövülerek hastanelik edildi
15 Mayıs 2021 10:28
|İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı polis aracındaki iki trafik polisi yaralandı
15 Mayıs 2021 09:56
|Maket bıçağıyla tecavüze kalkışan patrona 19 yıl istendi
15 Mayıs 2021 09:14
|Yatak odasından gelen sesler üzerine bıçakla saldırdı
15 Mayıs 2021 08:15
|İstanbul'da drift meydan savaşı: 3 yaralı
15 Mayıs 2021 08:05