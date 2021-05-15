Bakan Yanık, çizdiği resmin yer aldığı bayram kartını çocuklara gönderdi
|15 Mayıs 2021 12:30
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, hazırladıkları bayram kartları ile yüzleri güldüren devlet koruması altındaki çocuklara bu kez Bakan Yanık sürpriz yaptı. Çocuklar için bayram kartı hazırlayan Yanık, bu kartları Bakanlığa bağlı çocuk evleri, çocuk evleri siteleri ve çocuk destek merkezlerinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklara gönderdi.
"Mutlu Bayramlar" ifadesiyle kalp içinde ev, ağaç ve kuşlardan oluşan kompozisyonun yer aldığı kartlarla çocukların bayramını kutlayan Yanık, "Bayramlarda çocuklarımız bize resim çizip bayramımızı kutlardı. Bu bayram 1369 kuruluşumuzdaki 13 binin üzerinde evladımıza bir sürpriz yaptık." değerlendirmesini yaptı.
Bakan Yanık, bayram kartını hazırladığı anlara ilişkin videoyu da "BizBüyükBirAileyiz" etiketiyle sosyal medya hesabından paylaştı.
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