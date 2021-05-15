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Pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde pazarcılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak tezgah açtı.
 15 Mayıs 2021 12:49
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Pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle "tam kapanma" döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesinin ardından esnaf, sabah saatlerinde tezgahlarını kuracakları alanlara geldi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Arabacıalanı mahallesindeki sebze meyve pazarı girişinde belediye ekipleri, Kovid-19 tedbirleri aldı.

- Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde açılan pazar yerlerinden Doğu Kışla'da oluşturulan giriş noktasında, vatandaşların ateşleri ölçülerek Hayat Eve Sığar (HES) kodları kontrol ediliyor.

Pazar yerinde tedbirlere uyulması konusunda anonslar yapılıyor.

- Zonguldak

Zonguldak'ta, Terakki Mahallesi'ndeki Soğuksu pazar yerinde polis ve zabıta ekipleri Kovid-19 tedbirleri aldı.

Bazı pazarcılar tezgah açmazken, vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları için sürekli anons yapılıyor.

- Bolu

Bolu'da da İhsaniye Mahallesi'ndeki ana pazar ile Bahçelievler, Sağlık, Kalıcı konutlar, Beşkavaklar, Çıkınlar, Karaçayır ve Sümer mahalleleri ile Çaydurt pazarları hizmet veriyor.

Salgın tedbirleri kapsamında kurulan pazara gelen vatandaşlar, Kovid-19 tedbirlerinde uyarak taze sebze ve meyvelerden satın alıyor.

Zabıta ekipleri, pazar girişlerinde vatandaşların ateşlerini ölçerken, kalabalık olmasını önlemek amacıyla belirli aralıklarla pazarlara girişe izin veriyor.

- Düzce

Düzce'nin Aziziye, Hamidiye ve Kalıcı Konutlar ile Fevzi Çakmak mahallelerinde esnaf, erken saatlerde tezgahlarını kurdu.

Polis ve belediye ekipleri, pazar yerlerinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştiriyor.

- Karabük

Karabük'te merkez, Atatürk, Beşbinevler, 100. Yıl ve Yeşil mahallelerindeki pazar yerleri, sosyal mesafe kurallarına uygun açıldı.

Vatandaşlar, kontrol noktalarında polis ve zabıta ekiplerince HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümünün ardından içeri alınıyor.

Safranbolu ilçesinde de vatandaşlar pazar yerlerine HES koduyla alındı, maske ve ateş kontrolü yapıldı.

- Bartın

Bartın'da ise yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerine sabah gelen esnaf, tezgahlarını Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde açtı.

Polis ve zabıta ekipleri, kontrol noktalarında HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yaptıktan sonra vatandaşları içeri aldı.
Anadolu Ajansı
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