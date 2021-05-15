25 yıllık eşini 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü
|15 Mayıs 2021 12:59
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Olay, Ramazan Bayramının ilk günü olan 13 Mayıs'ta gece 03.00'te merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 71 yaşındaki Şehmus A., 3 çocuk annesi eşi Şirvan Dönmez ile iddialara göre kıskançlık yüzünden tartıştı. İkili yaşanan tartışmanın ardından uyumak için ayrı odalara geçti. Şehmus A., gece yarısı aldığı bıçakla eşi Dönmez'e saldırdı. Yaşanan bağrışmalar üzerine Dönmez, vücudunun 5 yerinden bıçaklanırken, eşini ağır yaralayan cani koca ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçtı.
5 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Çevredekilerin bağrışmaları duyması üzerine durum polise bildirildi. Olay yerine gelen ekipler kanlar içerisinde hareketsiz yatan kadını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipler yaptıkları müdahalede Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Dönmez'in cansız bedeni otopsi için Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cani koca teslim oldu
Dönmez'in cansız bedeni yapılan otopsinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedilirken, kaçan koca Şehmus A., yarım saat sonra bölgede bulunan karakola giderek teslim oldu.
"Kıskançlık yüzünden öldürdüm"
Polis ekiplerine eşini öldürdüğünü itiraf eden Şehmus .A., gözaltına alınırken, kıskançlık nedeniyle yaptığını iddia ettiği öğrenildi. Şehmus A., karakoldaki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Sorgulanması yapılan Şehmus A., emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gece akşam saatlerinde sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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