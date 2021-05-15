Jandarma ekipleri bayram süresince sokak hayvanlarına 5 ton mama dağıttı
Eskişehir'de jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.
|15 Mayıs 2021 13:10
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İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, sokak hayvanlarının beslenebilmesi için bayram süresince kent genelinde yaklaşık 5 ton mama dağıttı.
Jandarma ekipleri karşılaştıkları sokak hayvanlarıyla yakından ilgilendi, onlara şefkat gösterdi.
Sokak hayvanlarına su ve mama verilmeye devam edileceği belirtildi.
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