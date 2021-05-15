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İki kardeş evde ölü bulundu! 'Kolonya zehirledi' iddiası
İSTANBUL Pendik'te bir apartmanın bodrum katındaki evde Türkmenistan uyruklu iki erkek kardeşin cansız bedenleri bulundu. Kardeşlerin kolonyadan zehirlendikleri iddia edildi
|15 Mayıs 2021 13:14
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Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Hicaz Sokak'ta bir binanın bodrum katının sahibi, camdan bakıp kiracıları Umytjan Charyyev (35) ve Zafarjan Charyyev'in (37) yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Güvenlik güçleri bina girişine şerit çekerek önlem alırken, ev sahibi tarafından kapının açılmasıyla daireye giren sağlık ekibi, kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.
İlk incelemede, herhangi bir kan ya da darp izine rastlanmazken, mutfakta 6-7 boş kolonya şişesinin olduğu tespit edildi.
İki kardeşin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kardeşlerin kolonyayı şalgam ile karıştırarak içmelerinin ardından zehirlendikleri değerlendiriliyor.
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