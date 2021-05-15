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Eğitim vizyonu yenilenen Türkiye Adalet Akademisi ikinci yaşını doldurdu

Hukuk ve adalet alanında uygulayıcılara verdiği eğitimle ulusal ve uluslararası düzeyde model alınan Akademi, özgün, saygın ve yenilikçi bir kurum olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor
 15 Mayıs 2021 13:46
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Eğitim vizyonu yenilenen Türkiye Adalet Akademisi ikinci yaşını doldurdu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar 2 Mayıs 2019'da yeniden düzenlenen Türkiye Adalet Akademisi ikinci yaşını doldurdu.

Adalet Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Adalet Akademisi, "Güven veren adalet için etkin eğitim" anlayışıyla iki yıldır eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Hukuk ve adalet alanında uygulayıcılara verdiği eğitimle ulusal ve uluslararası düzeyde model alınan Akademi, özgün, saygın ve yenilikçi bir kurum olma hedefi doğrultusunda meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerine devam ediyor.

Yargı Reformu Stratejisi kapsamında yargıda meslek öncesi ve meslek içi eğitimin niteliğinin geliştirilmesi amacıyla faaliyetlerde bulunan, bünyesinde Akademi Uygulama Atölyesi, Uzaktan Eğitim Merkezi, Akademi Eğitim Platformu kurulan Türkiye Adalet Akademisi, uygulamalı eğitim modelini de sürdürüyor.

Hakim ve savcı adaylarının mesleğe uyum sağlamalarını, teorik eğitimlerin yanı sıra pratik bilgi ve becerilerini geliştirmelerini hedefleyen Akademi, yargının insan kaynağı ihtiyacının güçlenmesine katkı sağlamayı da hedefliyor.

- Yeni bir vizyon ve anlayışla interaktif eğitim

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Akademide yeni bir vizyon ve anlayışla interaktif eğitim sisteminin uygulanmaya başladığını bildirdi.

Akademi bünyesinde Uzaktan Eğitim Merkezi kurulduğunu aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Hakim savcı ve adayların sicil numaralarıyla üye olabildikleri bu platform, Forum, Aday Eğitimi, Meslek İçi Eğitim ve Uzaktan Eğitim bölümlerinden oluşuyor. Forum bölümünde katılımcılar ve eğitmenlerin bilgi, belge paylaşımı yaparak, uygulamayla ortaya çıkan sorularına cevap bulabilecekleri sosyal bir platform da oluşturuldu. Hakim ve savcı adayları eğitim platformuna bilgisayar, tablet ve diğer cihazlardan giriş yapabiliyor."
Anadolu Ajansı
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