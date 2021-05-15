THY'nin Gence-İstanbul seferleri 14 ay sonra yeniden başladı
|15 Mayıs 2021 14:02
|+Aa- Yazdır
THY'nin yeniden seferlere başlaması nedeniyle Gence Havalimanı'nda düzenlenen törene Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk, Gence Vali Yardımcısı Samed Tomuyev, THY Gence Temsilcisi Cabir Peçe, havalimanı yetkilileri ve uçuş ekibi katıldı.
Başkonsolos Öztürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, THY'nin Nahçıvan bağlantılı İstanbul-Gence-İstanbul uçak seferlerinin yeniden başlamasıyla Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'den Türkiye'ye doğrudan ulaşım bağlantısının kurulmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.
Öztürk, bu uçuşun Türkiye ve bölgedeki ticaret ve turizme olumlu katkıda bulunacağını kaydetti.
Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat uygulamasına geçilmesi nedeniyle salgın sonrasında bu uçuşlarda yoğunluk yaşanabileceğini belirten Öztürk, gelecekte haftalık uçuş sayısının artırılmasının gündeme gelebileceğini ifade etti.
THY Gence Temsilcisi Peçe, yeniden başlayan İstanbul-Gence seferlerinin önceki yıllarda olduğu gibi haftada iki defa cumartesi ve salı günleri İstanbul-Gence-Nahçıvan-İstanbul ve İstanbul-Nahçıvan-Gence-İstanbul şeklinde yapılacağını bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
15 Mayıs 2021 12:49
|Küçük bir atölyede başladı! Şimdi 65 ülkeye ihracat yapıyor
14 Mayıs 2021 17:45
|THY, Tel-Aviv seferini iptal etti
14 Mayıs 2021 13:32
|Yenilenmiş cep telefonu satan firma tohum yatırımı aldı
14 Mayıs 2021 10:05
|Evden çalışmayı öğrenen şirketler iş dünyasını dönüştürecek
13 Mayıs 2021 11:12
|THY, nisan ayında 2,4 milyon yolcu taşıdı
11 Mayıs 2021 13:38
|Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan: Ekonominin çarkları dönüyor
11 Mayıs 2021 13:12
|Sanayi üretimi mart ayında arttı
11 Mayıs 2021 10:14
|Ford'dan açıklama: İki fabrikada üretime ara verilecek
11 Mayıs 2021 09:18
|Eczacılar koronavirüs aşısında patentin kaldırılması çağrısında bulundu
10 Mayıs 2021 13:35