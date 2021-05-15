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Gölde boğulma tehlikesi geçiren genç, tedavi gördüğü hastanede öldü
Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde gölde boğulma tehlikesi geçiren genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
|15 Mayıs 2021 14:28
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Arkadaşlarıyla önceki gün Muratçık Mahallesi'ndeki Sarıhasan Gölü'ne giden Yılmaz (25), serinlemek için girdiği suda bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşadı.
Sudan arkadaşları tarafından çıkarılan Yılmaz, ambulansla Gölköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edilen Yılmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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