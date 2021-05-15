Şişli'deki çökme riskine karşı boşaltılan 6 katlı bina direklerle desteklendi
Şişli'de çökme tehlikesi nedeniyle dün boşaltılan 6 katlı binanın yıkılmaması için ön kısmına demir direklerle destek yapıldı.
|15 Mayıs 2021 14:37
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Esentepe Mahallesi Kardeşler Caddesi'nde bulunan ve çökme riskine karşı boşaltılarak mühürlenen 6 katlı Güneş Apartmanı'nın yıkılma ihtimaline karşı önlem alındı.
Polis ve zabıta ekiplerince binanın bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekilirken, binanın yıkılmaması için ön kısmına demir direklerle destekleme çalışması yapıldı.
Bu arada, binanın kolonlarında bulunan demirlerin de ortaya çıktığı görüldü.
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