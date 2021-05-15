1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yangın sahasında mantar toplayanlara para cezası verilecek

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, geçen yıl yaklaşık bin hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde mantar toplamak yasaklandı.
 15 Mayıs 2021 15:00
+Aa- Yazdır
Yangın sahasında mantar toplayanlara para cezası verilecek

Taşköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamada, geçen yıl eylül ayında Derekaraağaç-Arslanlı köyleri arasında meydana gelen orman yangını söndürüldükten sonra bu alana tohum ekildiği belirtildi.

Mayıs ayı itibarıyla sezonunun başlaması üzerine burada yoğun mantar toplama faaliyeti tespit edildiğine dikkati çekilen açıklamada, "Bu durumun, yeni çimlenen fidanlara zarar verdiği görülmüştür. Bu sebeple yangın sahasında mantar toplamak yasaklanmış olup cezası 336 liradır. Sokağa çıkma yasağının bedeli olan 3 bin 469 lira ile birlikte toplamda 3 bin 805 lira cezası olacaktır." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Eğitim vizyonu yenilenen Türkiye Adalet Akademisi ikinci yaşını doldurdu
15 Mayıs 2021 13:46		 Jandarma ekipleri bayram süresince sokak hayvanlarına 5 ton mama dağıttı
15 Mayıs 2021 13:10
Tekirdağ'da kumar oynayan 2'si muhtar 10 kişiye ceza
15 Mayıs 2021 12:42		 İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
15 Mayıs 2021 10:32
Belediye cenazeleri karıştırdı
15 Mayıs 2021 09:43		 İçişleri Bakanlığı'ndan 'şampiyonluk kutlama' genelgesi
15 Mayıs 2021 08:27
Bayramda da aşılama devam ediyor
14 Mayıs 2021 15:49		 İstanbul'un 'ölümlü yolları' için harekete geçildi
14 Mayıs 2021 14:59
Bakan Kasapoğlu, milli yelkenci Onur Cavit Biriz'i tebrik etti
14 Mayıs 2021 14:50		 Çok tartışılan o maketler belediyece kaldırıldı
14 Mayıs 2021 14:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:58 - Türkiye'de tek dünyada ise ikinci! Sular 500 metre çekildi15:48 - Aşıyla ilgili bilgi kirliliği endişeyi beraberinde getiriyor15:46 - Türkiye'den 50 ülkeye test kiti; Özel uçak gönderen ülke oldu15:43 - Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadında geri sayım15:40 - Dr. Ahmet İnal: Favipiravir erken dönemde etkili15:30 - İsrail, dünya medyasının olduğu binayı vurdu
15:25 - Bakan Selçuk, lise öğrencileri için önerilerde bulundu15:22 - 'Aşılamayla yoğun bakımdaki yaş aralığı düştü'15:19 - 43 yaşındaki matematik öğretmeni koronaya yenik düştü15:13 - Şehit Uzman Onbaşı Özdamar, son yolculuğuna uğurlandı15:12 - Ankara'da İsrail protestosu: Hayatlarını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı15:00 - Yangın sahasında mantar toplayanlara para cezası verilecek
15:00 - Pençe-Şimşek operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111'e yükseldi14:37 - Şişli'deki çökme riskine karşı boşaltılan 6 katlı bina direklerle desteklendi14:29 - Tek hekim çalışan uzman doktorların 30 günlük icap nöbeti sorununa çözüm bulunmalı14:28 - Gölde boğulma tehlikesi geçiren genç, tedavi gördüğü hastanede öldü14:27 - Antalya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
14:07 - Başkasının bahçesine ektiği keneviri sularken yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
İdari izinli memurlar ve diğer kamu personeli Pazartesi günü mesaiye gidecek mi?
Akşam ve haftasonu yasakları devam mı edecek?
Kritik süreçle ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi
Bankaların, kredi çekecekler için 'sigorta' kurnazlığı
MEB 8 bin 439 personele ödül verdi
Profesör 'bayram temizliği gürültüsü' nedeniyle dövülerek hastanelik edildi
FETÖ'den flaş bellek talimatları, örgütte depreme yol açtı
Piyanist Fazıl Say'dan 'İsrail' paylaşımı
Kısıtlamada pes dedirten pişkinlik: Param çok savurmak istedim
İçişleri Bakanlığı'ndan 'şampiyonluk kutlama' genelgesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
israil 1
kapalı gişe 1
bayram sessizliği 1
Takviye edici gıdalar 1
trt müzik 3
el öpenlerin çok olsun 3
tost makinesi 1
elmalı turta yapmayı bilen erkek 1
aşılıyım maskeli çalışanlı tanıtım filmi paylaşılması 6
el arabası 1
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam