Vaka sayıları açıklandı: 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti.
|15 Mayıs 2021 20:03
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Sağlık Bakanlığı 15 Mayıs 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 563 oldu, 38 bin 814 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 932 bin 838'e yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 1.084 olarak açıklandı.
Test sayısı 50 milyon 667 bin 653'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 106 bin 862, vefat sayısı 44 bin 537, ağır hasta sayısı 2 bin 563 oldu.
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