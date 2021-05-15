1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vaka sayıları açıklandı: 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti.
 15 Mayıs 2021 20:03
+Aa- Yazdır
Vaka sayıları açıklandı: 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığı 15 Mayıs 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 563 oldu, 38 bin 814 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 932 bin 838'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 1.084 olarak açıklandı.

Test sayısı 50 milyon 667 bin 653'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 106 bin 862, vefat sayısı 44 bin 537, ağır hasta sayısı 2 bin 563 oldu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Muharrem İnce hazırlıkları tamamladı. Logo'nun üstü örtüldü
15 Mayıs 2021 20:44		 Filistin Devlet Başkanı, ABD Başkanı Biden ile görüştü
15 Mayıs 2021 20:44
Kılıçdaroğlu, emeklilerle video konferans yöntemiyle görüştü
15 Mayıs 2021 19:48		 AK Partili Erdem: Soylu tehdit altında, onu korumamız lazım
15 Mayıs 2021 19:32
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Yarın olağanüstü toplanıyor
15 Mayıs 2021 18:41		 İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek
15 Mayıs 2021 17:59
Altun: İşgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor
15 Mayıs 2021 16:48		 Türkiye'den 50 ülkeye test kiti; Özel uçak gönderen ülke oldu
15 Mayıs 2021 15:46
Bakan Selçuk, lise öğrencileri için önerilerde bulundu
15 Mayıs 2021 15:25		 Almanya'da PKK operasyonu
15 Mayıs 2021 08:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:44 - Filistin Devlet Başkanı, ABD Başkanı Biden ile görüştü20:20 - Giresun Valisi, pazarcı kadınların ellerindeki ürünü satın aldı20:13 - Balıkesir'de 3.2 büyüklüğünde deprem20:03 - Vaka sayıları açıklandı: 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı20:01 - AFAD Gönüllülülerinin sayısı 300 bini aştı19:59 - Babasını öldürdü, ailesini rehin aldı: 3 jandarma yaralı
19:48 - Kılıçdaroğlu, emeklilerle video konferans yöntemiyle görüştü19:44 - Klasik otomobilleri, ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor19:43 - Saklı Cennet 'Yedigöller' eşsiz manzarasıyla göz kamaştırıyor19:39 - Baraj suları çekildi, cami minaresi ortaya çıktı19:37 - Muaf tutulan pazarcı esnafı tezgahlarda yerini aldı19:32 - AK Partili Erdem: Soylu tehdit altında, onu korumamız lazım
18:48 - Etkinlik sektöründen normalleşme açıklamalarına tepki18:41 - Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Yarın olağanüstü toplanıyor18:32 - Erzincan'da 2.8 büyüklüğünde deprem18:21 - THY'nin İstanbul-Strazburg seferleri yeniden başladı18:11 - Bitcoin'in piyasa payı yüzde 40'ın altına indi
18:06 - Türk kaşif, hava radar sistemi üretti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
İdari izinli memurlar ve diğer kamu personeli Pazartesi günü mesaiye gidecek mi?
Akşam ve haftasonu yasakları devam mı edecek?
Kritik süreçle ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi
MEB 8 bin 439 personele ödül verdi
Bankaların, kredi çekecekler için 'sigorta' kurnazlığı
Piyanist Fazıl Say'dan 'İsrail' paylaşımı
Profesör 'bayram temizliği gürültüsü' nedeniyle dövülerek hastanelik edildi
FETÖ'den flaş bellek talimatları, örgütte depreme yol açtı
Kısıtlamada pes dedirten pişkinlik: Param çok savurmak istedim
Türkiye'de bugüne kadar 1. ve 2. doz aşı yapılan kişi sayısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sille 1
sığınılacak liman olmak 3
hatırlanmak 2
yerinde saymak 2
çevrimiçi şiddet 4
tost makinesi 1
müzik seti 2
Benim rengim 5
el öpenlerin çok olsun 3
eşofman ve terlik çağı 1
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam