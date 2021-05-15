Ankara'da İsrail protestosu: Hayatlarını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Ankara'da protesto edildi.
|15 Mayıs 2021 15:12
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İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştiği saldırılar Ankara'daki İsrail Büyükelçilik Konutu basın açıklaması ile protesto edildi. İHH'nın çağrısıyla toplanan grup, öğle namazının ardından hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
İsrailin Filistinlilere yönelik saldırılarında şehit olanlar için Ankaradaki İsrail Büyükelçilik Konutu önünde öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınıyor.Turan Salcı (@turansalcii) May 15, 2021
Namaza yüzlerce kişi katıldı.#Filistin #FreePalestine #Israel #GenocideinGaza #Gazze #Kudüs #Jarusalem pic.twitter.com/4NgyYuxkJv
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