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Ankara'da İsrail protestosu: Hayatlarını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Ankara'da protesto edildi.
 15 Mayıs 2021 15:12
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Ankara'da İsrail protestosu: Hayatlarını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştiği saldırılar Ankara'daki İsrail Büyükelçilik Konutu basın açıklaması ile protesto edildi. İHH'nın çağrısıyla toplanan grup, öğle namazının ardından hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Memurlar.Net
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