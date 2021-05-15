Şehit Uzman Onbaşı Özdamar, son yolculuğuna uğurlandı
|15 Mayıs 2021 15:13
|+Aa- Yazdır
Şehit Yasin Özdamar'ın (24) naaşı, Gelendost İlçe Devlet Hastanesi morgundan alınarak Çaltı köyüne götürüldü.
Helallik alınması için babaevine getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne Keziban ile baba Sadettin Özdamar gözyaşı döktü.
Şehidin naaşı, köy meydanındaki tören alanına ulaştırıldığında, asker üniforması giyen amcası Murat Özdamar "Beni de askere alın, ben hazırım." dedi.
Isparta Müftüsü Bayram Şahin tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Özdamar'ın naaşı, köy mezarlığına defnedildi.
Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ile vatandaşlar katıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Aşıyla ilgili bilgi kirliliği endişeyi beraberinde getiriyor
15 Mayıs 2021 15:48
|Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadında geri sayım
15 Mayıs 2021 15:43
|Dr. Ahmet İnal: Favipiravir erken dönemde etkili
15 Mayıs 2021 15:40
|'Aşılamayla yoğun bakımdaki yaş aralığı düştü'
15 Mayıs 2021 15:22
|Şişli'deki çökme riskine karşı boşaltılan 6 katlı bina direklerle desteklendi
15 Mayıs 2021 14:37
|Başkentte çocuklara bayram hediyelerini gönüllü motosikletliler ulaştırdı
15 Mayıs 2021 13:30
|Piyanist Fazıl Say'dan 'İsrail' paylaşımı
15 Mayıs 2021 13:27
|Elazığ'da kaybolan 190 koyun drone ile bulundu
15 Mayıs 2021 13:00
|Bakan Yanık, çizdiği resmin yer aldığı bayram kartını çocuklara gönderdi
15 Mayıs 2021 12:30
|Göbeklitepe'deki 5,5 metrelik dikili taşın kopyası BM'de sergilenecek
15 Mayıs 2021 11:55