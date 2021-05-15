1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dr. Ahmet İnal: Favipiravir erken dönemde etkili

Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının, erken dönemde etkili olduğunu söyledi. İnal, "Örneğin PCR pozitif, öksürük ve boğaz ağrısı varsa Favipiravir etkilidir. Yine PCR pozitif olup akciğer tutulumu varsa da yine Favipiravir'in etkili olduğu görülüyor" dedi.
 15 Mayıs 2021 15:40
+Aa- Yazdır
Dr. Ahmet İnal: Favipiravir erken dönemde etkili

Dr. Ahmet İnal, DHA'ya yaptığı açıklamada, Covid-19 tedavisine ilk başlandığında Hidroksiklorokin ve Favipiravir ilaçlarını uyguladıklarını anımsattı. Geçen hafta Hidroksiklorokin ilacının Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi kılavuzundan çıkarıldığını belirten İnal, "Çünkü, yapılan uzun dönem çalışmalarda Hidroksiklorokin çok etkili olmadığı ve riskin görülmesinden dolayı bu ilaç çıkarıldı. Covid-19 tedavisi çok yeni bir hastalık olduğu için devamlı kendini güncelleyebiliyor. Yeni bulgular ile tedaviyi güncellememiz gerekiyor. O yüzden tanı konulduktan sonra artık Favipiravir ile devam ediliyor. Yalnız Hidroksiklorokin ile Favipiravir aynı değil. Favipiravir yeni bir ilaç ama şu anki verilerde çok ciddi yan etkisi olduğu görülmüyor" dedi.

'FAVİPİRAVİR'İN ERKEN DÖNEMDE ETKİLİ OLDUĞU GÖRÜLÜYOR'

Dr. İnal, Favipiravir'in bir özelliğinin bulunduğunu söyleyerek, "Favipiravir, hastalığa tanı konulduktan sonra erken dönemde etkili oluyor. Örneğin PCR pozitif, öksürük ve boğaz ağrısı varsa Favipiravir etkilidir. Yine PCR pozitif olup akciğer tutulumu varsa da yine Favipiravir'in etkili olduğu görülüyor. Ancak hasta yoğun bakıma gitmiş ise Favipiravir'in etkinliğinin hiç olmadığı görülüyor. Bu dönemde farklı ilaçlar kullanılıyor. Yani Favipiravir ilk semptomlar başladığı zaman kullanıldığında etkili olduğu gözlemlendi. O yüzden filyasyon ekipleri hastalara bu ilacı verdiklerinde kullansınlar. En büyük sıkıntı şu; hasta eğer ki bir semptomu yoksa 'benim hiçbir sıkıntım yok' deyip bu ilacı kullanmayabiliyor. Bu ilaç 5 gün kullanılıyor ve sabah 8, akşam 8 tane içiliyor. Dolayısıyla çok fazla ilaç içildiği için bunda korku oluşuyor. Yani 16 tablet içince 'acaba başıma bir iş gelir mi?' diye korkup içmeyebiliyor. O yüzden hastalarımız bu dönemde bu ilacı kullanmadıkları zaman bazı hastalarımızda hastalığın geliştiğini görebiliyoruz. O nedenle eğer ki PCR testi pozitif çıkıp, filyasyon ekibi bu ilacı verdiyse mutlaka kullansınlar" diye konuştu.

'İLAÇ SAATLERİNİN FARKLI OLMASINA DİKKAT EDİN'

Dr. İnal, kronik hastalıkları nedeniyle ilaç kullanan insanları da uyararak, "Hastalığa yakalanan insanların eğer kullandığı bir ilaç varsa bu ilaçlara devam etmeliler. Yani, 'ben Covid oldum hipertansiyon ilacımı keseyim' ya da 'diyabet ilacımı keseyim' derse hasta yanlış yapar. Bu sefer hasta hipertansiyonun ya da diyabetin komplikasyonuna döner. Ya da başka hastalığı varsa bu da aynı şekilde geçerli. Hastalıkta tüm ilaçlarını kesmeden devam etmesi gerekiyor. İşte, 'Favipiravir verildiğinde diğer ilaçlar ile etkileşim olabilir mi' diye düşünülebilir. Böyle durumlarda mümkünse Favipiravir ile diğer ilaçlarını kullandığı saatlerin farklı olmasına dikkat etmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aşıyla ilgili bilgi kirliliği endişeyi beraberinde getiriyor
15 Mayıs 2021 15:48		 Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadında geri sayım
15 Mayıs 2021 15:43
'Aşılamayla yoğun bakımdaki yaş aralığı düştü'
15 Mayıs 2021 15:22		 Şehit Uzman Onbaşı Özdamar, son yolculuğuna uğurlandı
15 Mayıs 2021 15:13
Şişli'deki çökme riskine karşı boşaltılan 6 katlı bina direklerle desteklendi
15 Mayıs 2021 14:37		 Başkentte çocuklara bayram hediyelerini gönüllü motosikletliler ulaştırdı
15 Mayıs 2021 13:30
Piyanist Fazıl Say'dan 'İsrail' paylaşımı
15 Mayıs 2021 13:27		 Elazığ'da kaybolan 190 koyun drone ile bulundu
15 Mayıs 2021 13:00
Bakan Yanık, çizdiği resmin yer aldığı bayram kartını çocuklara gönderdi
15 Mayıs 2021 12:30		 Göbeklitepe'deki 5,5 metrelik dikili taşın kopyası BM'de sergilenecek
15 Mayıs 2021 11:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:58 - Türkiye'de tek dünyada ise ikinci! Sular 500 metre çekildi15:48 - Aşıyla ilgili bilgi kirliliği endişeyi beraberinde getiriyor15:46 - Türkiye'den 50 ülkeye test kiti; Özel uçak gönderen ülke oldu15:43 - Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadında geri sayım15:40 - Dr. Ahmet İnal: Favipiravir erken dönemde etkili15:30 - İsrail, dünya medyasının olduğu binayı vurdu
15:25 - Bakan Selçuk, lise öğrencileri için önerilerde bulundu15:22 - 'Aşılamayla yoğun bakımdaki yaş aralığı düştü'15:19 - 43 yaşındaki matematik öğretmeni koronaya yenik düştü15:13 - Şehit Uzman Onbaşı Özdamar, son yolculuğuna uğurlandı15:12 - Ankara'da İsrail protestosu: Hayatlarını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı15:00 - Yangın sahasında mantar toplayanlara para cezası verilecek
15:00 - Pençe-Şimşek operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111'e yükseldi14:37 - Şişli'deki çökme riskine karşı boşaltılan 6 katlı bina direklerle desteklendi14:29 - Tek hekim çalışan uzman doktorların 30 günlük icap nöbeti sorununa çözüm bulunmalı14:28 - Gölde boğulma tehlikesi geçiren genç, tedavi gördüğü hastanede öldü14:27 - Antalya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
14:07 - Başkasının bahçesine ektiği keneviri sularken yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
İdari izinli memurlar ve diğer kamu personeli Pazartesi günü mesaiye gidecek mi?
Akşam ve haftasonu yasakları devam mı edecek?
Kritik süreçle ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi
Bankaların, kredi çekecekler için 'sigorta' kurnazlığı
MEB 8 bin 439 personele ödül verdi
Profesör 'bayram temizliği gürültüsü' nedeniyle dövülerek hastanelik edildi
FETÖ'den flaş bellek talimatları, örgütte depreme yol açtı
Piyanist Fazıl Say'dan 'İsrail' paylaşımı
Kısıtlamada pes dedirten pişkinlik: Param çok savurmak istedim
İçişleri Bakanlığı'ndan 'şampiyonluk kutlama' genelgesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
15.05.2021 galatasaray ile malatya maçı 1
köşede beklemek 2
deterministik 1
ev alma komşu al 3
Yaşlanma belirtileri 4
arada kaynamak 2
ben sana söylemiştim 1
elmalı turta yapmayı bilen erkek 1
el arabası 1
kaale almamak 4
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam