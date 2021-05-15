1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aşıyla ilgili bilgi kirliliği endişeyi beraberinde getiriyor

Son zamanlarda randevu almayanların veya aldığı randevuya gitmeyenlerin sayısında artış olduğuna dikkati çeken Dr. Mehmet Başcıllar, bunun bilgi kirliliğinin beraberinde gelen psikolojik ve sosyal nedenlerden dolayı olduğunu söyledi. Cezai yaptırımın olmamasının da randevu iptallerinde etkili olduğuna vurgu yaptı.
 15 Mayıs 2021 15:48
+Aa- Yazdır
Aşıyla ilgili bilgi kirliliği endişeyi beraberinde getiriyor

Son zamanlarda aşı randevularında, bilgi kirliliği ve endişeye bağlı olarak aksaklık yaşandığını dile getiren İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Başcıllar, halkın bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Başcıllar, birçok kişinin aşı randevusunu almaması veya aldığı randevuya gitmemesinin halk sağlığı, sağlık sektörü ve ekonomiye etkilerini anlattı.

Sağlık Bakanlığı'nın aşı ve aşı ile ilgili randevular konusunda çalışmalarını özveriyle yürüttüğünü dile getiren Başcıllar, "Bugün itibariyle yaklaşık 25 milyon doz aşının uygulandığını biliyoruz. Bu aşı kriterleri özellikle belirli yaş ve nüfus grupları odağında ilerliyor. Aşı sırası gelenler e-nabız, e-devlet ya da merkez hekim randevu sistemi üzerinden randevu alarak yerine getirilebiliyor. Yine aynı şekilde randevular, randevu öncesinde aynı usullerle iptal edilebiliyor. Hiç şüphesiz aşının koronavirüse karşı koruyuculuğu, etkinliğine dair sayısız araştırma var. Bu şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortada. Bu nedenle halk sağlığının korunması noktasında aşının önemli bir gereklilik olduğu karşımıza çıkıyor" dedi.

KİRLİ BİLGİ ENDİŞEYİ ARTTIRIYOR

Bireylerin sistem üzerinden aldıkları randevulara gitmemesi ya da randevu almamasının farklı boyutlarda incelenebileceğini söyleyen Başcıllar, bunun nedenleri arasında ise bilgi eksikliği ve endişe olduğunu belirterek, Öncelikle kişilerin hiç randevu almaması, yani aşı sırası gelmesine rağmen randevu almamasını bir boyutta inceleyebiliriz. Diğer bir boyutuyla ise aşı sırası gelip randevu alıp ama randevusuna gitmemesini inceleyebiliriz. Bunu da göz önüne almakta yarar var. Bunların arkasında çok farklı faktörler olabilir ama genel itibariyle baktığımızda bu faktörleri psikolojik ve sosyal olmak üzere iki boyutta ele alabilmek mümkün. Öncelikle şunu söylemek lazım, Türkiye'de 2021 yılı itibariyle sosyal medya kullanıcısı sayısı 60 milyon ki bu toplam nüfusun yüzde 70'ine tekabül ediyor. Bilgi kirliliği sosyal medya aracılığıyla çok daha hızlı bir şekilde yol alabiliyor, ilerleyebiliyor. Yanlış bilgilerin çok sayıda kişilere ulaşabilmesine yol açıyor. Bu da hiç şüphesiz toplumda endişeyi artırabiliyor. Öte yandan endişeyle beraber ve bilgi eksikliğini göz önüne aldığımızda kişinin güvenli alan olan evini terk etmesi, bir sağlık kurumuna gidecek olması, sağlık çalışanıyla temas edecek olması da yine bu endişeyi artırabiliyor" diye konuştu.

Endişenin, psikolojik boyutta erteleme davranışı sergilemesine neden olduğunu kaydeden Başcıllar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alınan randevunun iptal edilebilmesinin herhangi bir hukuki yaptırımı yok. Bu da keyfi kararlar verilebilmesine yol açabilir. Konunun sosyal boyutuna bakacak olursak; kişilerin aile içerisindeki rolleri. Örneğin, yaşlı, çocuk, engelli bakımı veriyor olabilir. Aile içi roller, Türkiye'de özellikle bakım yükünün kadınlar tarafından üstlenilmek zorunda olduğunu göz önüne aldığımızda aile içi roller de aşı randevusuna gidilememesine yol açabilir."

4 KİŞİDEN 1'İ AŞIYA İSTEKSİZ

Geçtiğimiz Nisan ayında, Ankara'da 428 kişinin katıldığı aşı ile ilgili bir araştırma yapıldığını aktaran Başcıllar, araştırma ve sonuçları hakkında şu bilgileri paylaştı:

Ankara'da yapılan 428 kişinin katıldığı bir araştırmanın, geçtiğimiz nisan ayında uluslararası hakemli, saygın bir dergide sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Bu araştırma sonuçlarına göre, yaklaşık her 4 katılımcıdan biri aşıya isteksiz olduğunu, yerli ve yabancı aşı olsa dahi aşıya isteksiz olduğunu belirten katılımcıların aşının yan etkileri nedeniyle endişe duyduğunu, aşının içeriği hakkında bilgi sahibi olmaması nedeniyle kaygı duyduğunu veya yurtdışından gelmesi nedeniyle aşıya mesafeli yaklaştıklarını biliyoruz. Bunun bilimsel araştırma sonuçları söyledi."

AŞI RANDEVUSUNA GİTMEYİNCE NE OLUYOR?

Kişilerin aşı randevusu almaması ya da aldığı randevuya gitmemesinin hem sağlık hem de ekonomi alanında birçok sorunu beraberinde getirebildiğini söyleyen Başcıllar, "Kişiler aşı randevusuna gitmeyince ne oluyor? Birincisi sağlık çalışanlarımızın yükü arttı. İkincisi kaynaklarımızı harcıyoruz. Maliyet artışına neden oluyor. Üçüncüsü bazı aşı türlerinin saklama koşulları son derece zorlu. Sınırlı sayıda dahi olsa, yedek liste dahi oluşturulsa, aşı israfına yol açabilir. Bunun dışında sağlık çalışanlarımızın yükünü hafifletmek ve yine o eski güzel günlerimize geri dönebilmek için en kısa sürede sırası gelen bireylerin aşı randevusunu almasını ve aşılanmasını öneriyoruz" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadında geri sayım
15 Mayıs 2021 15:43		 Dr. Ahmet İnal: Favipiravir erken dönemde etkili
15 Mayıs 2021 15:40
'Aşılamayla yoğun bakımdaki yaş aralığı düştü'
15 Mayıs 2021 15:22		 Şehit Uzman Onbaşı Özdamar, son yolculuğuna uğurlandı
15 Mayıs 2021 15:13
Şişli'deki çökme riskine karşı boşaltılan 6 katlı bina direklerle desteklendi
15 Mayıs 2021 14:37		 Başkentte çocuklara bayram hediyelerini gönüllü motosikletliler ulaştırdı
15 Mayıs 2021 13:30
Piyanist Fazıl Say'dan 'İsrail' paylaşımı
15 Mayıs 2021 13:27		 Elazığ'da kaybolan 190 koyun drone ile bulundu
15 Mayıs 2021 13:00
Bakan Yanık, çizdiği resmin yer aldığı bayram kartını çocuklara gönderdi
15 Mayıs 2021 12:30		 Göbeklitepe'deki 5,5 metrelik dikili taşın kopyası BM'de sergilenecek
15 Mayıs 2021 11:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:58 - Türkiye'de tek dünyada ise ikinci! Sular 500 metre çekildi15:48 - Aşıyla ilgili bilgi kirliliği endişeyi beraberinde getiriyor15:46 - Türkiye'den 50 ülkeye test kiti; Özel uçak gönderen ülke oldu15:43 - Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadında geri sayım15:40 - Dr. Ahmet İnal: Favipiravir erken dönemde etkili15:30 - İsrail, dünya medyasının olduğu binayı vurdu
15:25 - Bakan Selçuk, lise öğrencileri için önerilerde bulundu15:22 - 'Aşılamayla yoğun bakımdaki yaş aralığı düştü'15:19 - 43 yaşındaki matematik öğretmeni koronaya yenik düştü15:13 - Şehit Uzman Onbaşı Özdamar, son yolculuğuna uğurlandı15:12 - Ankara'da İsrail protestosu: Hayatlarını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı15:00 - Yangın sahasında mantar toplayanlara para cezası verilecek
15:00 - Pençe-Şimşek operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111'e yükseldi14:37 - Şişli'deki çökme riskine karşı boşaltılan 6 katlı bina direklerle desteklendi14:29 - Tek hekim çalışan uzman doktorların 30 günlük icap nöbeti sorununa çözüm bulunmalı14:28 - Gölde boğulma tehlikesi geçiren genç, tedavi gördüğü hastanede öldü14:27 - Antalya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
14:07 - Başkasının bahçesine ektiği keneviri sularken yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
İdari izinli memurlar ve diğer kamu personeli Pazartesi günü mesaiye gidecek mi?
Akşam ve haftasonu yasakları devam mı edecek?
Kritik süreçle ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi
Bankaların, kredi çekecekler için 'sigorta' kurnazlığı
MEB 8 bin 439 personele ödül verdi
Profesör 'bayram temizliği gürültüsü' nedeniyle dövülerek hastanelik edildi
FETÖ'den flaş bellek talimatları, örgütte depreme yol açtı
Piyanist Fazıl Say'dan 'İsrail' paylaşımı
Kısıtlamada pes dedirten pişkinlik: Param çok savurmak istedim
İçişleri Bakanlığı'ndan 'şampiyonluk kutlama' genelgesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bugün olanlar 1
deterministik 1
üçüncü dünya savaşı 3
trt müzik 3
İzzet-i nefis 2
15.05.2021 galatasaray ile malatya maçı 1
sığınılacak liman olmak 2
telafisi olmayan şeyler 1
yamaha 1
Takviye edici gıdalar 1
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam