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Fransa'da feshedilen kuruluş faaliyetlerini Türkiye'ye taşıdı

Fransa'da, hükümet tarafından tartışmalı şekilde feshedilen Müslüman sivil toplum kuruluşu Barakacity, faaliyetlerini Türkiye'ye taşıdı. Kuruluş ilk yardım faaliyetini Türkiye'de "Gazze ve Filistin" adıyla başlattı
 15 Mayıs 2021 16:02
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Fransa'da feshedilen kuruluş faaliyetlerini Türkiye'ye taşıdı

Barakacity'nin Twitter hesabından Türk bayrağıyla yapılan paylaşımda, Barakacity'in insani yardım faaliyetlerini bundan sonra Türkiye'den koordine edeceği belirtildi.

Bazı uluslararası ofislerin, Türkiye'nin yanı sıra başka ülkelerde de hazır hale getirildiği ve yakında duyurulacağı aktarılan açıklamada, "Birkaç ay bekledikten sonra Barakacity, insani yardım şubesini ve insani yardım faaliyetlerini Türkiye'ye taşıdığını duyurmaktan onur duyuyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Türkiye'deki ilk yardım kampanyasının "Gazze ve Filistin" adıyla başlatıldığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Fransa hükümeti Ekim 2020'de Barakacity'yi feshetmiş, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, kuruluşun "nefret kışkırtıcılığı yaptığı, radikal İslamcı hareketlerle bağlantısı olduğu ve terör saldırılarını meşrulaştırmaktan haz duyduğunu" ileri sürmüştü.

Barakacity'nin kurucusu Idriss Sihamedi de Müslümanların özgürlüklerini garanti eden bir ülke olarak gördükleri için Derneği, Türkiye'ye taşıyacaklarını açıklamıştı.
Anadolu Ajansı
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