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Altun: İşgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze'de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail'in, basın özgürlüğüne de darbe vurduğunu belirtti.
 15 Mayıs 2021 16:48
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Altun: İşgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail, katliamlarına ve savaş suçu işlemeye devam ediyor. Gazze'de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor. Katliamlarını gizleyebilmek için basın merkezlerini vuran İsrail'in bu alçak saldırılarını lanetliyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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