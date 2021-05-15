İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek
Türkiye, koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce yurt dışından gelen yolcular için zorunlu kıldığı PCR testi uygulamasını 13 ülkeden gelen yolcular için kaldırıldı. Daha önce belirlenen ülkelerde adı geçen İsrail ise listeden çıkartıldı. İsrail'den Türkiye'ye gelecek yolcular PCR testi ibraz etmek zorunda kalacak.
|15 Mayıs 2021 17:59
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Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan NOTAM'da şöyle denildi:
"15 Mayıs itibariyle Hong Kong, Çin, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya'dan gelen yolculardan PCR test sonucu sunmaları istenmeyecek" denildi. Bu arada daha önce PCR testi zorunluluğu kaldırılan ülkeler içinde bulunan İsrail ise yeni yayımlanan NOTAM'dan çıkartıldı. İsrail'den Türkiye'ye gelecek yolcular PCR testi ibraz etmek zorunda kalacak."
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