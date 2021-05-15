AK Partili Erdem: Soylu tehdit altında, onu korumamız lazım

Kanal 42 Televizyonu'nda yayınlanan Sümen Altı programına konuk olan AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül'ün sorularını yanıtladı.

Erdem, İçişleri Bakanı Soylu'nun büyük bir tehdit altında olduğunu, Soylu'nun korunması gerektiğini ifade etti.

'Sedat Peker gibi insanlar çıkar, çıkacaktır'

Erdem, Peker'in açıklamaları için "Bu yayınlar, bu ülkeye yakışmıyor. Mafya ile adı anılan birinin söylemleri ile bu ülkede kararlar verilecek değil" diyen AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, "Sayın Soylu, İçişleri Bakanlığı döneminde çok kişinin nasırına, ayağına bastı. Yarın daha net göreceğiz. Bugün terördeki başarı... Neredeyse Güneydoğudaki mücadele bitiyor. Sayın bakanımız, çok önemli bir dönemin bakanlığını yaptı. Milletin de gönlünde bir yer kazandı. Kendisinin seveni kadar bu süreçte kayıpları olan, alanları daralanlar da vardır. Sedat Peker gibi insanlar çıkar, çıkacaktır. Yarın daha net görürüz neler olacağını. Daha çok erken" şeklinde konuştu.

'Onu korumamız lazım'

Orhan Erdem, Soylu için de şu ifadeleri kulandı:

"Sayın Soylu, yaptığı hizmetlerle bu milletin gönlünde bir yer aldı. Büyük bir tehdit altında olan bir bakanımız. Onu korumamız lazım. Allah, yardımcısı olsun. Her haberle bakanlar istifa edecek olsa, her videoyla bakanlar istifa edecek olsa ne ülke yönetilir ne de bir adım atılır. Bunlar geçmişte de yaşandı, bugün de yaşanıyor. Geri planını bilmemiz lazım. Biz, şuan küçük bir fotoğraftan görüyoruz. Yarın yetkililer daha geniş açıklamalar yapacaktır. Sayın Soylu, beş paralık adamlarla, işlerle uğraşacak biri değil. Buna da tenezzül etmez. Bir yerlerden menfaatleri kesilenlerin, onlara da sıranın geldiğini anlayanların son çırpınışlarıdır bunlar"